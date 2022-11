Mundo Donald Trump anuncia candidatura à Presidência dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Trump (foto) terá ainda de enfrentar um forte candidato do Partido Republicano, o governador da Flórida Ron DeSantis. (Foto: White House/Divulgação)

Donald Trump anunciou, na noite dessa terça-feira (15), que concorrerá à Presidência dos Estados Unidos em 2024. Ele fez um discurso de sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, acompanhado de apoiadores. O republicano voltou a usar o slogan de campanhas passadas durante sua fala. “Para fazer a América voltar a ser grande de novo, anuncio esta noite minha candidatura para presidente dos Estados Unidos”, disse.

Mais cedo, assessores do ex-presidente protocolaram na Comissão Eleitoral Federal dos EUA os documentos necessários para a formalização da campanha.

Trump vai ter que passar pela disputa interna do partido republicano e sair vitorioso para voltar a enfrentar o atual presidente Joe Biden nas urnas.

O ex-presidente esperava usar os ganhos da sigla nas eleições de meio de mandato como um trampolim para se lançar à indicação de seu partido. Diante de um resultado dos republicanos mais contido que o esperado, no entanto, ele vem sendo apontado como culpado por apoiar uma série de candidatos derrotados depois que o partido não conseguiu assumir o controle do Senado.

Com a nova campanha, Trump pretende superar a mancha gerada em seu governo, que terminou com seus apoiadores invadindo o Capitólio para contestar a vitória de Joe Biden, em 6 de janeiro 2021. Ele foi ainda o primeiro presidente do país a sofrer impeachment duas vezes.

Apenas um presidente na História dos EUA foi eleito para dois mandatos não consecutivos: Grover Cleveland, em 1884 e 1892.

O ex-presidente também enfrenta uma série de investigações criminais, incluindo a do Departamento de Justiça sobre as centenas de documentos classificadas como secretos que foram descobertos em caixas e gavetas em seu clube Mar-a-Lago após ele deixar a Presidência dos EUA.

Assessores e aliados pediram a Trump que esperasse até depois do fim do mandato – e depois até depois do segundo turno da eleição para o Senado em 6 de dezembro na Geórgia – para anunciar seus planos. Mas Trump, ansioso para voltar aos holofotes, também espera evitar uma longa lista de potenciais adversários, incluindo o governador da Flórida Ron DeSantis, que foi reeleito na semana passada e agora está sendo instado por muitos em seu partido a concorrer à Presidência.

O ex-presidente tentou culpar o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, pelo desempenho abaixo do esperado do Partido Republicano, mas acabou recebendo o peso das críticas por apoiar candidatos derrotados em estados como Pensilvânia e Arizona.

Questionada se ela apoiaria Trump em 2024, a senadora republicana Cynthia Lummis, de Wyoming, disse a repórteres na segunda-feira: “Não acho que essa seja a pergunta certa. Acho que a questão é: quem é o atual líder do Partido Republicano?”

Sua resposta a essa pergunta: “Ron DeSantis”.

Apoio a DeSantis

Em Utah, 86 legisladores republicanos enviaram um comunicado à imprensa pedindo que DeSantis concorresse, refletindo a insatisfação por ter Trump como porta-estandarte de seu partido. A maioria mórmon do Estado há muito é cética em relação ao isolacionismo e linguagem obscena de Trump.

E em Michigan, Paul Cordes, chefe de gabinete do Partido Republicano de Michigan, escreveu um memorando interno de quatro páginas que criticava os candidatos apoiados por Trump por “varreduras em todo o Estado” que darão aos democratas o controle total do governo pela primeira vez em 40 anos. anos. Isso inclui Tudor Dixon, que perdeu a corrida do governador para a atual democrata Gretchen Whitmer por dois dígitos.

A deputada Liz Cheney, outra crítica de Trump que está considerando sua própria candidatura em 2024, destacou as perdas de candidatos apoiados por Trump ao falar na Cúpula Global das Mulheres do The Washington Post.

“Este certamente não é o lançamento que tenho certeza que Donald Trump queria para seu anúncio esta noite. Mas também não é a primeira vez que ele se distancia totalmente da realidade”, disse Cheney. “Não há dúvida de que ele é inapto para o cargo. E estou confiante de que ele nunca mais será presidente”.

