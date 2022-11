#coronavírus Cidades chinesas registram casos recordes de covid

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Comissão Nacional de Saúde atualizou suas regras do covid na flexibilização. (Foto: Reprodução)

Pequim e várias outras grandes cidades da China relataram infecções recordes de covid no início dessa semana, colocando as autoridades sob mais pressão para conter surtos rapidamente, ao mesmo tempo em que tentam reduzir o impacto na vida das pessoas e na atividade econômica.

Em todo o país, 16.072 novos casos transmitidos localmente foram relatados pela Comissão Nacional de Saúde, acima dos 14.761 no domingo (13) e o mais alto na China desde 25 de abril, quando Xangai estava lutando contra seu surto mais grave. Pequim, Chongqing, Guangzhou e Zhengzhou registraram seu pior dia até agora, embora no caso da capital a contagem tenha sido de poucas centenas de casos, enquanto as outras cidades contavam milhares.

Em 24 horas, o número de casos registrados na capital chinesa saltou de 235 para 407. Na cidade de Guangzhou, no sul, os novos casos transmitidos localmente atingiram um novo recorde de 4.065, em comparação com 3.653 no dia anterior. O principal centro industrial de Zhengzhou, no centro da China, registrou 2.981 novas infecções, contra 2.642 no dia anterior. Chongqing, uma cidade do sudoeste com mais de 32 milhões de pessoas, também viu um salto nos casos para 2.297 em comparação com 1.820 no dia anterior.

A carga de casos é muito pequena em comparação com os níveis de infecção encontrados em outros países, mas a insistência da China em eliminar os surtos assim que surgirem sob sua política de Covid Zero aumentou o impacto nas comunidades e na economia.

Novas regras

Na sexta-feira (11), a Comissão Nacional de Saúde atualizou suas regras do covid na flexibilização mais significativa das restrições até o momento, descrevendo as mudanças como uma “otimização” de suas medidas para amenizar o impacto na vida das pessoas.

Embora indivíduos, bairros e espaços públicos ainda possam estar sujeitos a bloqueios para evitar a propagação de surtos, a comissão relaxou algumas medidas, incluindo a redução do tempo de quarentena para contatos próximos.

Os contatos secundários próximos não são mais identificados e isolados – um grande inconveniente para as pessoas envolvidas nos esforços de rastreamento de contatos quando um caso é encontrado.

As áreas consideradas de risco de surtos mais amplos agora são categorizadas como “altas” e “baixas” – eliminando a categoria “média” em uma tentativa de minimizar o número de pessoas envolvidas nas medidas de controle.

Quando reabrir

Apesar do afrouxamento das restrições, muitos especialistas dizem que as medidas são incrementais, com alguns prevendo que é improvável que a China comece a reabrir até depois da sessão do parlamento de março, no mínimo.

“Atualmente, os casos de covid estão aumentando em grandes cidades como Guangzhou e Chongqing, e a política de Covid Zero continua, sugerindo riscos negativos para as perspectivas de crescimento de curto prazo”, disseram analistas do banco de investimento norte-americano Goldman Sachs em nota na segunda-feira.

De acordo com o Goldman Sachs, “é provável que o governo inicie a saída final da China de mais de três anos de política de Covid Zero” após as sessões parlamentares em março, supondo que todos os preparativos médicos e de comunicação sejam feitos.

