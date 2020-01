Colunistas Coronavírus

Por Walmor Parente | 30 de janeiro de 2020

Como novos casos suspeitos de coronavírus em seis Estados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou o estoque de máscaras e outros equipamentos de proteção para trabalhadores que atuam nos portos e aeroportos do País. O órgão vinculado ao Ministério da Saúde também enviará um ofício para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com a especificação dos equipamentos de proteção necessários.

Investigação

Os casos foram registrados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará, segundo o Ministério da Saúde. Já foram notificados 33 pacientes com quadros suspeitos, mas apenas nove estão em investigação. Os demais foram descartados ou excluídos.

Fronteiras

Deputados e senadores já pediram ao Ministério da Saúde e ao vice-presidente Hamilton Mourão para que seja intensificado o trabalho de acompanhamento, fiscalização e controle efetivo nas fronteiras.

Guiana

Na divisa entre Roraima e a Guiana Francesa, há grande circulação de pessoas de vários países, incluindo a China. Além da Guiana, os parlamentares pediram atenção à fronteira com a Venezuela.

Segunda instância

O plenário da Câmara terá condições de votar a Proposta de Emenda à Constituição que estabelece a prisão condenatória após decisão em segunda instância em abril, segundo o deputado autor do texto, Alex Manente (Cidadania-SP).

Peluso

À Coluna, o parlamentar diz esperar que a comissão especial criada para discutir e votar a PEC conclua os trabalhos em março: “Na próxima semana, na volta do recesso, já teremos audiência pública para ouvir as contribuições do jurista e ex-ministro Antonio Cezar Peluso”.

Apagão

O corte de 36% no orçamento da Receita Federal poderá resultar em apagão do órgão. Auditores relatam que declarações de renda e acesso a dados podem ser comprometidos nos próximos meses. O orçamento da Receita caiu para R$ 1,8 bi, mesmo valor de 2007.

Assassinato

Com o assassinato do vereador Ednaldo Marinho, ontem em frente à Câmara Municipal da cidade de Gameleira (PE), subiu para 32 o número de vereadores mortos em todo o país nos últimos três anos.

Covardes

À Coluna, o presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti, classifica os assassinatos como covardes e criminosos: “A maioria com certeza por conotação política. Entendemos que, cada vez que cai um vereador assassinado, está se ferindo a democracia”.

Concessão

Em fevereiro, a prefeitura de Porto Alegre realiza uma rodada de reuniões, presenciais e à distância, com investidores de todo o Brasil interessados no edital de concorrência da concessão do Trecho 2 da Orla do Guaíba. Aberto até 20 de março, o edital prevê contrato de 35 anos e investimento total de R$ 512 milhões.

