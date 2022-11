#coronavírus Ministério da Saúde alerta para aumento do número de casos de covid no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Nota técnica do ministério reforçou a necessidade uso de máscaras. (Foto: EBC)

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica alertando estados e municípios sobre o aumento do número de casos de covid no país e reforçando a necessidade uso de máscaras.

No documento, a pasta cita a circulação da subvariante da ômicron BQ.1 no país e aponta, além do uso de máscaras, o reforço da higienização frequente das mãos com álcool 70% ou água e sabão.

A secretaria destacou que as medidas deves ser seguidas principalmente “por indivíduos com fatores de risco para complicações da covid (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades)”.

Esses cuidados também devem ser levados adotados por pessoas que tiveram contato com casos confirmados da doença e por quem costuma frequentar locais fechados e mal ventilados, aglomerações ou unidades de saúde.

Nas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para a população buscar os postos de vacinação. Ele disse que 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram 1ª dose de reforço e 32,8 milhões que poderiam ter recebido a 2º dose de reforço ainda não se vacinaram.

Segundo a Fiocruz, houve aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com resultado positivo para covid na população adulta do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Nas últimos dias, o aumento nos testes positivos para covid em laboratórios particulares e farmácias levou epidemiologistas a alertarem para uma nova onda da doença no país.

Ao mesmo tempo, houve a identificação de uma nova variante do coronavírus, chamada de BQ.1, no Rio de Janeiro.

A variante já havia sido encontrada no Amazonas em 20 de outubro, de acordo com a unidade da Fiocruz no Estado, o que fortalece a hipótese de que ela circula em diferentes locais do país.

Número atuais

Levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil mostrou que na segunda-feira (14) foram contabilizados 2.582 novos casos de covid. Com isso, são 34.963.985 casos conhecidos desde o início da pandemia. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 7.786. A variação foi de +61% em relação à média de duas semanas atrás. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Nas últimas 24 horas foram registradas 24 novas mortes por covid, totalizando 688.770 desde o início da pandemia. A média móvel é de 33 mortes por dia, com variação negativa de 32% em relação a duas semanas atrás, o que aponta tendência de queda há 14 dias seguidos.

