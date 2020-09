Mundo Donald Trump assina acordo que permite ao TikTok continuar suas operações nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Companhia chinesa está acertando acordo para se tornar uma empresa com sede nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O presidente Trump disse que concordou no conceito de um acordo segundo o qual o aplicativo de compartilhamento de vídeo de propriedade chinesa TikTok fará parceria com a Oracle Corp. e o Walmart para se tornar uma empresa com sede nos Estados Unidos, limitando negociações que geraram debates nacionais segurança e o futuro da Internet.

“Eu dei minha bênção ao acordo, se eles o fizerem, tudo bem também, se não o fizerem, tudo bem”, disse Trump a repórteres na Casa Branca.

Pelos termos do acordo, o Walmart e a Oracle compartilhariam uma participação de 20% em uma nova entidade com sede nos EUA que operará a TikTok, com a Oracle provavelmente recebendo uma fatia um pouco maior entre as duas companhias, de acordo com uma fonte familiarizada com o negócio.

Segundo essa fonte, pelo acordo as empresas e investidores dos EUA teriam uma participação de 53% – atendendo às demandas dos EUA de que a nova empresa fique sob controle americano.

Os investidores chineses teriam uma participação de 36%, com outros investidores em grande parte da Europa tendo 11%, disse a fonte.

Criação de empregos

O presidente disse que o acordo resultará na criação de 25 mil empregos, principalmente no Texas, acrescentando que a nova empresa ainda se chamará TikTok e “não terá nada a ver com a China”.

Ele acrescentou que a Oracle e o Walmart estão planejando criar um fundo de US$ 5 bilhões para a educação de jovens americanos. O presidente não forneceu mais detalhes.

As negociações sobre as operações da TikTok nos EUA começaram depois que o presidente assinou uma ordem executiva em agosto que rotulou a TikTok como uma ameaça à segurança nacional, forçando seu proprietário, a ByteDance, com sede em Pequim, a buscar uma venda ou parceria com uma empresa dos EUA.

A administração afirma que os dados que a TikTok coleta de usuários dos EUA poderiam ser compartilhados com o governo chinês. A TikTok disse que nunca entregaria esses dados.

A Oracle venceu várias outras empresas que manifestaram interesse na TikTok, incluindo Microsoft e Twitter.

Em resposta à ordem executiva de Trump, em agosto, o Departamento de Comércio emitiu na última sexta-feira (18) regulamentações que impediam as empresas dos EUA de fornecer downloads ou atualizações para o TikTok após as 23h59 de domingo (20). O pedido também se aplica ao WeChat, outro aplicativo popular de propriedade

chinesa que não faz parte das discussões do negócio.

A ByteDance está centrada em negociações sobre como lidar com as preocupações de segurança do governo dos EUA e nesta semana parecia estar ganhando impulso em direção a um acordo que poderia ser assinado pelo presidente americano.

Trump disse a repórteres que esperava tomar uma decisão em breve sobre a parceria.

“Eles vão me mostrar tudo em pouco tempo sobre a TikTok”, disse o presidente a repórteres na Casa Branca antes de partir para um comício em Minnesota. “Vamos tomar uma decisão bem rápido. Não acho que tenhamos que atrasar muito”, acrescentou, chamando TikTok de “um ativo incrível”.

A decisão do Departamento de Comércio pareceu criar um novo obstáculo, mas os comentários do presidente foram recebidos pelos participantes do acordo como um sinal positivo de que uma resolução é possível em breve.

As negociações já vinham em andamento contra o prazo final de domingo, por conta da ordem executiva de agosto. A medida do Departamento de Comércio esclareceu e definiu como a proibição de domingo funcionaria se as partes não conseguissem chegar a um acordo que satisfaça o governo dos EUA.

Público jovem

O aplicativo TikTok é extremamente popular entre os jovens nos EUA, e seu destino tem sido observado de perto por seus fãs, bem como pelos alto executivos do Vale do Silício.

Adam Mosseri, executivo-chefe do Instagram, que pertence ao Facebook, tuitou na sexta-feira que uma proibição do TikTok nos EUA “seria muito ruim para o Instagram, Facebook e a internet de forma mais ampla”.

O Instagram lançou no início deste ano um novo serviço chamado Reels, que inclui muitos recursos semelhantes aos do TikTok e foi visto como uma ameaça potencial ao aumento da popularidade do aplicativo.

