Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Fala foi feita durante um evento eleitoral em Dayton, no estado norte-americano de Ohio, no último sábado (16).

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente Joe Biden, de “burro” e “filho da…” em um evento eleitoral realizado no último sábado (16) em Dayton, no Estado norte-americano de Ohio.

“Que tal mais algumas acusações, Joe, seu burro filho da…”, disse Trump.

A fala foi feita em um comício organizado por um grupo de apoiadores à candidatura ao Senado dos Estados Unidos do republicano Bernie Moreno.

Em inglês, Trump usou a expressão “son of a…”, insulto que pode ser traduzido para o português como “filho da p…” ou “filho da mãe” já que ele não completou a expressão no microfone.

No momento do xingamento, o ex-presidente se referia ao seu desempenho em pesquisas de intenção de voto, que vem crescendo conforme se multiplicam o número de acusações contra ele na Justiça americana.

Em outro ponto do discurso, quando falava sobre a diminuição de empregos na indústria automobilística dos EUA e sobre impor tarifas para automóveis fabricados no México e na China, Trump também disse que se não for eleito, “haverá banho de sangue”.

“Agora, se eu não for eleito, será um banho de sangue para todos – isso será o mínimo. Será um banho de sangue para o país”, declarou.

Logo em seguida, Trump prometeu que, se sair vitorioso em novembro, a China não poderá vender nenhum de seus veículos nos Estados Unidos.

Imigrantes

O ex-presidente abriu seu discurso elogiando as pessoas que cumprem penas relacionadas ao motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Trump, que enfrenta acusações criminais relacionadas com os seus esforços para anular a derrota eleitoral, chamou-os de “reféns” e “patriotas inacreditáveis”, elogiou o espírito deles e prometeu ajudá-los se for eleito em novembro. Ele também repetiu as suas falsas alegações de que as eleições de 2020 foram roubadas, que foram desacreditadas por uma montanha de provas.

Se não vencesse as eleições presidenciais deste ano, Trump disse: “Não creio que teremos outra eleição, ou certamente não teremos uma eleição que seja significativa”.

Trump também alimentou temores sobre o influxo de imigrantes que chegam aos Estados Unidos pela fronteira sul. Tal como fez durante a sua campanha bem-sucedida em 2016, Trump usou uma linguagem incendiária e desumanizadora para apresentar muitos imigrantes como ameaças aos cidadãos americanos.

Afirmou, sem provas, que outros países estavam a esvaziar as suas prisões de “jovens” e a enviá-los através da fronteira. “Não sei se você os chama de ‘pessoas’, em alguns casos”, disse ele. “Eles não são pessoas, na minha opinião.” Mais tarde, ele se referiu a eles como “animais”.

Os funcionários fronteiriços, incluindo alguns que trabalharam na administração Trump, afirmam que a maioria dos imigrantes que atravessam a fronteira são membros de famílias vulneráveis que fogem da violência e da pobreza, e os dados disponíveis não apoiam a ideia de que os migrantes estão a estimular o aumento da criminalidade.

Trump mencionou Bernie Moreno, seu candidato preferido ao Senado em Ohio, apenas com moderação. Embora tenha o apoio de Trump, Moreno tem lutado para se separar em uma acalorada disputa nas primárias republicanas para enfrentar o senador Sherrod Brown, democrata de Ohio, neste outono. Trump foi redirecionado de uma viagem planejada ao Arizona para aparecer com Moreno como um empurrão de última hora.

