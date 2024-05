Geral Donald Trump critica proteção comercial do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Trump disse que “o Brasil é um país com tarifas muito altas”. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que vai disputar a Casa Branca com Joe Biden em novembro, criticou a proteção comercial do Brasil em uma entrevista à Revista Time.

Durante a conversa, Trump falou sobre suas propostas caso seja eleito para um segundo mandato à frente da maior democracia do mundo. Entre os assuntos, o republicano falou sobre a imigração e como pretende dar andamento a uma deportação em massa. O ex-presidente reforçou, ainda, sobre como uma nova administração sob seu comando deve intervir mais diretamente nos processos do Departamento de Justiça que os antecessores.

Trump também detalhou seus planos para outras questões importantes aos eleitores americanos: aborto, crime, a guerra na Ucrânia e o conflito na Faixa de Gaza. Ao falar sobre economia, fator determinante para a queda de popularidade de Biden apesar de todos os indicadores positivos, o republicano falou sobre o comércio no Brasil.

Ao ser questionado sobre suas estratégias para valorizar os produtos americanos aumentando os impostos sobre as importações e um possível aumento da inflação, Trump listou países em que classifica como “difíceis de lidar”, dizendo que a China seria o líder nesse aspecto.

“A Índia é muito difícil de lidar. A Índia – me dou muito bem com [Narendra] Modi, mas eles são muito difíceis de lidar no comércio. A França é francamente muito difícil no comércio”, disse o ex-presidente. E acrescentou: “o Brasil é muito difícil no comércio. O que eles fazem é cobrar muito para entrar. Eles dizem, não queremos que você envie carros para o Brasil ou que envie carros para a China ou Índia. Mas se você quiser construir uma fábrica dentro do nosso país, tudo bem e empregar nossa gente”.

Trump disse, ainda, que “o Brasil é um país com tarifas muito altas”.

Violência política

Em outra frente, Trump não descartou a possibilidade de violência política por parte de seu partido caso não seja eleito nas eleições de novembro. “Não acho que teremos isso”, disse o pré-candidato do partido Republicano para a revista Time. “Acho que vamos ganhar. E se não ganharmos, você sabe, depende. Sempre depende da imparcialidade das eleições”.

Em declarações à Time em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, Trump diminuiu a importância de possíveis atos de violência política similar à do ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio americano.

“Acho que teremos uma grande vitória. E acredito que não haverá violência”, disse Trump, que, após sua derrota em 2020, reuniu seus apoiadores em Washington antes do ataque, e no início se recusou a pedir que abandonassem o Capitólio dos EUA. As informações são da CNN.

