Ao todo, 315 escolas, em 133 municípios, foram afetadas de alguma forma pelas chuvas.

Em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29), o governo gaúcho suspendeu as aulas na rede pública estadual na quinta-feira (2) e sexta-feira (3) em todo o Estado. A medida, adotada por determinação do governador Eduardo Leite, vale para todas as escolas estaduais e segue orientações da Defesa Civil.

Conforme instrução do governo, orientações relativas a reposição dos dias letivos serão divulgadas ainda nesta sexta-feira. De acordo com a última atualização, ocorrida às 18h desta quarta-feira, 315 escolas, em 133 municípios, foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. Dessas, 97 foram danificadas.

Durante a vigência dos alertas, a recomendação é que as pessoas permaneçam em casa, se possível. Assim, evita-se a exposição a situações de risco.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611.

