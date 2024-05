Saúde Vacinação contra a gripe é ampliada para todas as pessoas acima de 6 meses de idade

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

A medida, segundo o Ministério da Saúde, é para conter os casos mais graves e internações pela doença. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. A medida, segundo a pasta, é para conter os casos mais graves e internações pela doença.

Apesar da definição, caberá aos Estados e municípios definir a faixa etária a ser imunizada a partir das doses disponíveis em estoque.

A recomendação do Ministério da Saúde é manter a prioridade para os grupos mais vulneráveis a complicações da gripe. São eles: gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais.

“A vacinação é essencial para proteger a saúde da população e evitar a propagação, especialmente durante as estações mais frias, quando a incidência da gripe tende a aumentar”, disse a ministra Nísia Trindade, em nota.

A campanha teve início oficialmente pela pasta da Saúde no dia 25 de março, apenas para grupos de risco. No entanto, cerca de um mês após a vacinação contra a gripe de 2024 ter começado no Brasil, apenas 22,05% dos 75,8 milhões de brasileiros que fazem parte do público-alvo receberam o imunizante. A cobertura é distante dos 90% preconizados pelo Ministério da Saúde.

A Região Norte é a única que não está incluída na ampliação do público-alvo, pois a campanha ocorre em um período diferente do ano devido à sazonalidade da doença no local.

“Dependendo do estoque de vacinas e da situação dos casos em cada localidade, poderá haver restrições pontuais para certas faixas etárias a fim de garantir a vacinação dos grupos prioritários, mas de forma excepcional”, disse Nísia Trindade.

Sintomas da gripe

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. Entre os principais sintomas da influenza estão:

– Febre;

– Dor de garganta;

– Tosse;

– Dor no corpo;

– Dor de cabeça.

Prevenção

Além da vacinação, o Ministério da Saúde indica outras medidas para prevenção:

– Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

– Utilize lenço descartável para higiene nasal;

– Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Mantenha os ambientes bem ventilados;

– Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

– Evite sair de casa em período de transmissão da doença;

– Evite aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

– Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

