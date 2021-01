Mundo Donald Trump deixa a Casa Branca e faz o seu último discurso como presidente dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"Foram quatro anos incríveis", afirmou o republicano Foto: Reprodução de TV "Foram quatro anos incríveis", afirmou o republicano. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Donald Trump deixou a Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, em Washington, às 8h15min no horário local (10h15min em Brasília) desta quarta-feira (20), ao lado da sua mulher, Melania.

O casal embarcou em um helicóptero rumo à base de Andrews, onde Trump fez o seu último discurso como presidente dos Estados Unidos antes de viajar para a Flórida. Trump decidiu não comparecer à posse de Joe Biden. Ele é o primeiro mandatário a faltar na posse do sucessor em mais de um século.

“Foram quatro anos incríveis. Nós conseguimos fazer tantas coisas juntos”, afirmou o republicano diante de apoiadores. Trump disse que, se não fosse a pandemia de coronavírus, os números da economia “seriam ainda melhores”.

Trump afirmou que os EUA fizeram um “milagre médico” ao desenvolverem duas vacinas em tão pouco tempo: “Fizemos em nove meses o que levaria nove anos”.

“Eu sempre vou lutar por vocês”, declarou sob aplausos. Ele agradeceu ao seu vice, Mike Pence, e ao Congresso. Pence não estava na cerimônia de despedida.

Ao se despedir, Trump agradeceu os votos que recebeu. Os apoiadores fizeram um coro em que diziam: “Obrigado, Trump!”. Ele, então, respondeu: “Sempre lutarei por vocês, eu estarei vendo, escutando. Nós amamos vocês, voltaremos de alguma forma”. Suas últimas palavras foram as seguintes: “Tenham uma boa vida. Nós nos veremos em breve”.

Depois, Trump e Melania embarcaram pela última vez no avião presidencial Air Force One rumo ao resort do republicano na Flórida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo