Joe Biden anuncia que suspenderá a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México

O gabinete de transição do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), horas antes da sua posse, uma série de medidas que serão tomadas no primeiro dia do seu governo.

Entre as principais ações, estão medidas sanitárias e econômicas de combate à pandemia de coronavírus, o retorno dos EUA à OMS (Organização Mundial da Saúde) e ao Acordo de Paris Para o Clima. Também foi anunciada a reversão de várias outras decisões de Donald Trump, como a construção do muro na fronteira com o México e o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos nos EUA. Veja as principais medidas anunciadas:

Meio ambiente

Retorno ao Acordo de Paris para o Clima

Reverter as ações ambientais de Trump “para proteger a saúde pública e o meio ambiente e restaurar a ciência”

Saúde