Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Petista (foto) voltou a criticar políticas econômica e externa do presidente dos Estados Unidos Foto: Reprodução/Canal Gov Petista voltou a criticar políticas econômica e externa do presidente dos Estados Unidos Foto: Reprodução/Canal Gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (25) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria ser “menos internet e mais chefe de Estado”.

O petista deu as declarações durante um evento sobre o setor energético brasileiro no Ministério de Minas e Energia. Ele voltou a criticar as políticas econômica e externa do governante norte-americano.

“Nesse mundo conturbado, o mundo que você tem um presidente de uma Nação, do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar por um discurso, pensar o que falar, ser menos internet e mais chefe de Estado, pensar em livre comercio, mais no multilateralismo, muito mais na paz, o que a gente vê todo santo dia na imprensa? Uma necessidade de uma desgraçada de uma manchete”, afirmou Lula.

