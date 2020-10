Mundo Donald Trump diz que não tem mais risco de transmitir coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Presidente dos EUA afirmou que pode retornar à campanha sem risco às pessoas Foto: Reprodução de vídeo Presidente dos EUA afirmou que pode retornar à campanha sem risco às pessoas (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (11) que não tem mais coronavírus e não representa mais risco de transmitir a doença, enquanto se prepara para retomar campanha eleitoral na segunda-feira (12).

Trump afirmou que testes mostraram que ele pode retornar à campanha sem risco para outras pessoas. O médico dele disse no sábado que o presidente não tinha mais risco de transmissão, mas não respondeu se ele testou negativo para o vírus.

“Eu passei no teste mais exigente, com os padrões mais altos, eu estou em grande forma”, disse Trump à Fox News. “Parece que sou imune. Posso sair do porão.”

