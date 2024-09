Mundo Donald Trump diz que vai banir “cidades santuário”; saiba o que são

21 de setembro de 2024

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado (20) que, se for reeleito, pressionará o Congresso norte-americano para proibir as chamadas cidades santuários e dar poder às autoridades federais para coibir a imigração ilegal.

“Cidade santuário” é um termo amplo aplicado a jurisdições que têm políticas projetadas para limitar a cooperação ou o envolvimento em ações federais de fiscalização da imigração.

Trump atacou regularmente cidades santuários como presidente e tentou interromper o financiamento federal para elas com uma ordem executiva, mas foi bloqueado por um tribunal federal.

“Hoje, estou anunciando um novo plano para acabar com todas as cidades santuários na Carolina do Norte e em todo o nosso país. Chega de cidades santuários”, disse Trump em um comício de campanha em Wilmington, Carolina do Norte.

O republicano acrescentou que faria isso instando o Congresso a aprovar uma legislação, bem como aumentando a presença de policiais federais “em todas as cidades que não estão conseguindo entregar” imigrantes indocumentados.

