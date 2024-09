Inter Vitão projeta visita do Inter ao São Paulo: “Vamos em busca dos três pontos!”

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

"Um jogo muito importante. Nosso time vem de uma sequência muito boa e, querendo ou não, é um confronto direto", disse o zagueiro

Expectativa para a visita ao São Paulo, felicidade com a fase da equipe, ambições para o segundo turno do Brasileirão e elogios aos parceiros de defesa: Vitão concedeu entrevista na sexta-feira (20).

Titular nas últimas três partidas disputadas pelo Inter (todas elas encerradas com vitória alvirrubra), o zagueiro definiu o duelo deste domingo (22), às 18h30min, no Morumbis, como um confronto direto, e antecipou que o Colorado viajará para território paulista com a pretensão de somar mais três pontos na tabela do Brasileirão.

“Um jogo muito importante. Nosso time vem de uma sequência muito boa e, querendo ou não, é um confronto direto. O São Paulo também está ali, na parte de cima da tabela. Para a gente, é uma oportunidade muito boa. Vamos, sem dúvidas, em busca dos três pontos e de continuar somando, que é o nosso objetivo.”

Vitão projeta visita do Inter ao São Paulo: "Vamos em busca dos três pontos!"

