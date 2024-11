Mundo Donald Trump e Elon Musk vão juntos a evento de lutas da UFC em Nova York

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Presidente eleito (E) foi ovacionado por parte do público. (Foto: Reprodução)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump compareceu com o magnata Elon Musk e outros colaboradores ao evento de lutas mistas da organização UFC (“Ultimate Fighting Championship”), no Madison Square Garden, tradicional espaço de atrações esportivas e culturais de Nova York. A atração da noite era um duelo entre os pesos-pesados americanos Stipe Miocic e Jon Jones, que venceu o combate.

Ovacionado por parte da plateia, o líder republicano de 78 anos fez uma entrada triunfal no mesmo ginásio que serviu de local para o polêmico comício realizado a menos de duas semanas das eleições presidenciais. Na ocasião, um comediante fez comentários e piadas racistas sobre imigrantes, incluindo população porto-riquenha.

Junto com Trump e Musk estavam “parceiros” como Bobby Kennedy Junior, Tulsi Gabbard e Vivek Ramaswamy, além do presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson. Dentre os “trumpistas” presentes entre o público, os mais animados gritavam palavras de ordem como “U-S-A” (as iniciais de “United States os America).

Trump, que venceu a democrata Kamala Harris em 5 de novembro, adora esportes de combate como o MMA. O bilionário que comandou os Estados Unidos de 2017 a 2021 foi pioneiro no esporte, ao oferecer seus cassinos para a realização de combates da modalidade.

Holofotes

Muito antes de tentar três vezes consecutivas a presidência dos Estados Unidos (ganhou uma, perdeu a seguinte mas venceu a outra, agora), Donald Trump já era o bilionário mais chamativo do país. A vida do magnata do setor imobiliário de Nova York estava constantemente nas manchetes de tabloides e na televisão nas décadas que antecederam sua improvável candidatura que o legou à Casa Branca pela primeira vez, em 2016.

Na última década, ele transformou o Partido Republicano e a política dos Estados Unidos e do mundo. Sua fama e estilo de campanha sem filtro o ajudaram a derrotar políticos experientes, mas uma gestão marcada por controvérsias que contribuíram para a derrota na votação de 2020, algo que ele já deu vários sinais de não ter “digerido” até hoje.

Em paralelo à carreira empresarial, seu estrelato cresceu também no mundo do entretenimento – primeiro como proprietário dos concursos de beleza Miss Universe, Miss United States e Miss Teen USA, depois como criador e apresentador do reality show “O Aprendiz”, da rede NBC.

Em 14 temporadas, a famosa frase “Você está demitido!” transformou Trump em um nome mais conhecido entre o grande público. E cada vez mais rico: em 2020, a revista especializada Forbes estimou que ele tinha uma fortuna de aproximadamente US$ 4 bilhões.

