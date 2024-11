| Presidente do Paraguai, Santiago Peña passa mal e precisa ser hospitalizado no Rio

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Segundo a imprensa paraguaia, presidente sentiu dores no peito e foi levado ao hospital para fazer exames. (Foto: Reprodução)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, precisou ser hospitalizado nessa segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. Ele está na cidade para participar da cúpula do G20. Segundo o Hospital Samaritano, Peña está bem, e o estado de saúde dele é estável.

De acordo com a imprensa paraguaia, Peña foi retirado às pressas do encontro do G20 após sentir dores no peito. Ele foi levado até um ambulatório no Museu de Arte Moderna (MAM), onde um exame de eletrocardiograma identificou alterações.

A Presidência do Paraguai afirmou que o presidente sofreu apenas uma “indisposição”, sendo levado para o Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Peña completou 46 anos no sábado (16). O Hospital Samaritano afirmou que o presidente paraguaio foi levado para a instituição por segurança, após se sentir mal.

Em uma rede social, o vice-presidente Pedro Alliana também confirmou que Peña está bem e disse que ele sentiu apenas uma leve indisposição.

Apesar de o Paraguai não integrar o grupo oficialmente, o país é um dos convidados para o encontro deste ano.

Outro atendimento médico

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), precisou de atendimento médico no fim da tarde dessa segunda-feira, durante a cúpula do G20 no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro.

Com 59 anos, Adhanom manifestou sintomas de hipertensão em meio ao encontro do bloco diplomático. Ele recorreu à equipe de profissionais que mantém expediente no local, numa estrutura montada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Foi medicado e, então, liberado assim que a pressão arterial se estabilizou.

A propósito, a Organização Mundial da Saúde, sob a gestão de Adhanom, publicou no ano passado um estudo pioneiro sobre os efeitos da hipertensão no mundo. Um a cada três adultos convive com a doença, segundo a entidade.

Presidente do Paraguai, Santiago Peña passa mal e precisa ser hospitalizado no Rio

