Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Senador J.D. Vance será o companheiro de chapa de Trump Foto: Reprodução Senador J.D. Vance será o companheiro de chapa de Trump. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Donald Trump foi oficializado como candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de 2024 dos Estados Unidos. A votação está marcada para o dia 5 de novembro. Mais cedo, Trump anunciou o senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente em sua chapa.

A oficialização da candidatura de Donald Trump aconteceu durante a Convenção Nacional do Partido Republicano, que está sendo realizada em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Eric Trump concedeu os delegados – figura do sistema eleitoral dos EUA – da Flórida ao pai. Tiffany Trump, e Donald Trump Jr., outros filhos do ex-presidente, estavam de pé ao lado de Eric.

Isso acontece dois dias após o ex-presidente dos Estados Unidos sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício. Ele ficou ferido na orelha direita. O atirador e outra pessoa que estava assistindo ao evento morreram.

Senador J. D. Vance será candidato a vice

Donald Trump anunciou através das redes sociais nesta segunda-feira (15) que o senador J. D. Vance, de Ohio, será seu companheiro de chapa.

“Após longa deliberação e reflexão, e considerando os tremendos talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance do grande estado de Ohio”, Trump postou no Truth Social.

O senador J.D. Vance, de Ohio, um novato no Congresso, entrou no cargo com a ajuda do ex-presidente, cujo apoio o ajudou a vencer uma disputada eleição em 2022. Vance criticou Trump em 2016 e, seis anos depois, Trump humilhou Vance publicamente, mesmo depois de endossá-lo na eleição de 2022.

Ainda assim, o senador é um fervoroso apoiador de Trump no Congresso e frequentemente vota alinhado com os interesses do ex-presidente.

Trump, de 78 anos, e Biden, de 81, travam uma revanche eleitoral da disputa de 2020, e as pesquisas de opinião mostram que a corrida será acirrada. Trump não se comprometeu a aceitar os resultados das eleições caso perca.

Após a tentativa de assassinato, Trump disse que vai rever o seu discurso na convenção republicana para enfatizar a união nacional, em vez de destacar suas diferenças com Biden. A bala da suposta tentativa de assassinato atingiu a orelha direita de Trump, mas não causou grandes ferimentos.

“Esta é uma oportunidade de reunir todo o país, até mesmo o mundo inteiro. O discurso será muito diferente, muito diferente do que teria sido há dois dias”, disse Trump ao Washington Examiner.

A decisão da juíza distrital dos EUA Aileen Cannon, nesta segunda-feira, de rejeitar acusações federais contra Trump por reter documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca foi a mais recente de uma série de vitórias judiciais para o ex-presidente, que, no entanto, deverá ser condenado em Nova York em setembro por ter tentado encobrir um pagamento secreto à estrela pornô Stormy Daniels nas semanas anteriores à sua vitória nas eleições de 2016.

Outras duas acusações federais em Washington e acusações estaduais na Geórgia – ambas relacionadas aos seus esforços para reverter sua derrota eleitoral em 2020 – estão atoladas em atrasos e podem ser significativamente limitadas depois que a Suprema Corte dos EUA decidiu em julho que ele tinha imunidade para muitos de seus atos oficiais como presidente.

“Esta rejeição da acusação de ilegalidade na Flórida deveria ser apenas o primeiro passo, seguido rapidamente pela rejeição de todas as caças às bruxas”, disse Trump na rede Truth Social nesta segunda, referindo-se também aos processos de centenas de seus apoiadores que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

