Mundo Donald Trump escolhe deputada Elise Stefanik para cargo de embaixadora na ONU

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Congressista tem sido forte aliada do presidente eleito dos Estados Unidos Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou a deputada republicana Elise Stefanik para o cargo de embaixadora na ONU (Organização das Nações Unidas).

“Estou honrado em nomear a presidente Elise Stefanik para servir em meu gabinete como embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Elise é uma lutadora incrivelmente forte, resistente e inteligente do America First”, disse Trump em uma declaração, confirmando de que Stefanik recebeu a oferta do cargo.

A congressista de Nova York, quarta republicana mais importante na Câmara, tem sido uma forte aliada do presidente eleito e uma importante arrecadadora de fundos para o Partido Republicano.

A presidente da Conferência Republicana da Câmara tem sido por anos uma das mais ferrenhas apoiadoras de Trump no Congresso. Sua performance agressiva durante suas audiências de impeachment em 2019 fez dela uma “estrela republicana”, como o próprio Trump disse na época. E novamente ela se apresentou a Trump após sua derrota em 2020, quando se opôs à certificação da vitória do presidente Joe Biden na Câmara e promoveu as falsas alegações do republicano sobre fraude eleitoral.

Mas ela nem sempre foi a maior fã de Trump: a republicana de Nova York, que era a mulher mais jovem eleita para o Congresso na época de sua primeira vitória em 2014, votou contra uma de suas vitórias legislativas marcantes – seu plano tributário de 2017.

Uma autointitulada “voz independente” que demonstrou uma personalidade moderada, ela já havia recebido muitos elogios do ex-presidente da Câmara Paul Ryan, que escreveu na revista Time que Stefanik era uma “construtora – uma tarefa nada fácil em uma época em que grande parte da política é sobre derrubar pessoas”. Ela trabalhou para Ryan durante a campanha de Mitt Romney em 2012.

Antes uma cética de Trump — e ocasionalmente uma crítica aberta — durante sua campanha presidencial de 2016 e nos primeiros dias de sua presidência, ela passou de crítica a defensora — uma atitude que ela explicou que se deveu em parte à popularidade de Trump em seu distrito no norte do estado de Nova York.

Enquanto Trump buscava a nomeação presidencial republicana de 2024, ela estava entre um punhado de potenciais companheiras de chapa, um papel pelo qual disputou abertamente. Stefanik também disse à CNN no início deste ano que está “orgulhosa de ser uma substituta de alto nível” e “serviria com orgulho em uma futura administração Trump”.

Ela substituiu a então deputada Liz Cheney como presidente da conferência do Partido Republicano em maio de 2021, depois que a republicana de Wyoming denunciou as falsidades eleitorais de Trump.

Ela é membro do Comitê de Serviços Armados e do Comitê Permanente de Inteligência da Câmara, entre outros. Stefanik ganhou as manchetes no ano passado com sua campanha para expulsar líderes universitários que, como ela e outros viam, não denunciaram adequadamente o antissemitismo durante uma audiência da Câmara sobre o assunto.

Trump disse no sábado (09) em uma publicação nas redes sociais que ele “não convidará” de volta Nikki Haley, que serviu como embaixadora da ONU em sua primeira administração. Haley, a ex-governadora da Carolina do Sul, mais tarde fez uma amarga campanha primária contra Trump antes de desistir e finalmente endossá-lo meses depois.

