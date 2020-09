Geral Donald Trump ficou 10 anos sem pagar o imposto de renda, diz o jornal The New York Times

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Segundo a reportagem, o magnata relatou às autoridades que "perdeu muito mais dinheiro" do que ganhou naqueles anos. (Foto: Tia Dufour/The White House)

Uma reportagem do jornal The New York Times publicada neste domingo (27) revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pagou impostos em 10 anos. Além disso, o republicano pagou somente 750 dólares em 2016 e em 2017 – justamente o ano em que ele foi eleito e o primeiro ano em que ocupou a Casa Branca.

As informações foram divulgadas base em dados tributários do magnata de mais de duas décadas, colocados em sigilo durante anos – Trump nunca quis revelar seus números sobre impostos. O levantamento não inclui impostos entregues em 2018 e 2019.

Outro dado obtido pelo jornal mostra que Trump até pagou mais impostos a outros países

Em nota enviada ao jornal americano, o advogado Alan Garten, da Trump Organization, disse que “a maioria das informações, se não todas, parecem estar imprecisas”.

“Na última década, o presidente Trump pagou dezenas de milhões de dólares em impostos ao governo federal, inclusive milhões desde que anunciou sua candidatura em 2015”, acrescentou

Disputas sobre a fortuna

Trump vive um imbróglio com a receita por causa de uma restituição no valor de US$ 72,9 milhões que ele pediu, e recebeu. Se perder a disputa judicial, diz a reportagem, o republicano pode perder mais de US$ 100 milhões.

Segundo a imprensa americana, Trump vinha perdendo muito dinheiro até a eleição ao cargo de presidente. Houve, inclusive, relatos em 2015 de que o magnata só anunciou a candidatura à presidência para realavancar a carreira, estagnada desde o fim do seriado “The Apprentice”. Ele acabou vencendo o pleito, no entanto.

Donald Trump concorre à reeleição neste ano pelo Partido Republicano contra o democrata Joe Biden. As eleições estão marcadas para 3 de novembro, mas em alguns estados eleitores puderam votar antecipadamente ou por correio.

Se vencer o democrata Joe Biden nas urnas em novembro, Trump dará continuidade a uma tendência: todos os presidentes eleitos dos EUA desde 1992 se reelegeram – caso dos democratas Bill Clinton (1996) e Barack Obama (2012) e do republicano George W. Bush (2004). As informações são do portal de notícias G1.

