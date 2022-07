Mundo Donald Trump intensifica ataques a Elon Musk após críticas recebidas do bilionário

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

No fim de semana, Trump disse que o bilionário é um "artista idiota". (Foto: Reprodução)

Donald Trump intensificou os ataques ao presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, depois que o empresário disse que ele era velho demais para se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos e que precisava “tocar o barco”.

O ex-presidente note-americano disse que Musk teria “implorado” por subsídios do governo, em uma mensagem em seu próprio aplicativo de mídia social, Truth Social.

“Quando Elon Musk veio à Casa Branca me pedindo ajuda em todos os seus muitos projetos subsidiados, sejam carros elétricos que não duram o suficiente, carros autônomos que colidem ou foguetes para lugar nenhum, sem os tais subsídios ele seria inútil e me disse como ele era um grande fã de Trump e republicano, eu poderia ter dito, ‘caia de joelhos e implore’, e ele teria feito isso”, escreveu Trump.

Em resposta, Musk tuitou: “Lmaooo” – abreviação de “rindo pra caramba”.

No último sábado (9), Trump disse que o bilionário é um “artista idiota” por ter mentido para ele ao afirmar pessoalmente que votou no republicano em 2016 e pela sua desistência na compra do Twitter.

O empresário do ramo imobiliário fez a declaração durante um comício na cidade de Anchorage, no Estado do Alasca.

Em maio, durante uma conferência de tecnologia em Miami, Musk disse que planejava votar nos republicanos pela primeira vez neste ano.

“Você sabe, [Musk] disse outro dia ‘ah, nunca votei em um republicano'”, afirmou Trump. “Eu disse ‘eu não sabia disso’. Ele me disse que votou em mim. Então ele é outro artista idiota”.

Quanto à desistência de comprar o Twitter, republicano alegou que sempre soube que o acordo não iria para frente.

“Elon não vai comprar o Twitter. Onde vocês ouviram isso antes? De mim”, disse Trump, que em maio afirmou que o CEO da SpaceX não compraria a plataforma por um “preço tão ridículo”.

“Ele tem um contrato muito fraco. Eu olhei para o contrato dele. Não era um bom contrato”, continuou o ex-presidente.

Durante o comício, Trump também disse que lutaria contra o que chamou de censura de esquerda e promoveu sua plataforma Truth Social.

Processo

O Twitter processa Elon Musk por violação do acordo de US$ 44 bilhões para compra da rede social, e pediu a um tribunal de Delaware que ordene a conclusão do negócio pelo bilionário, segundo um documento judicial.

Na última sexta-feira (8), Musk anunciou a rescisão do acordo alegando que o Twitter violou seus termos ao não responder a pedidos de informações sobre contas falsas ou spam na rede social, o que é fundamental para o desempenho dos negócios da empresa.

