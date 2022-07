Tecnologia Google Chrome promete reduzir consumo de bateria

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Ao ativar este recurso, o Chrome acredita em um aumento de 10% da duração da bateria de celulares e notebooks. Foto: Reprodução

O Google começou a experimentar uma melhoria que promete reduzir em até 10% o consumo de bateria por notebooks, celulares e tablets que usam o Chrome. Chamado Quick Intensive Throttling, a novidade é uma evolução de um recurso introduzido no Chrome 87 que impede o JavaScript de ativar guias mais de uma vez por minuto após ter sido suspensa por inatividade.

Quando liberou a mudança no Chrome 87, o Google notou uma redução de cinco vezes no uso da CPU pelo navegador, fato que resultou no aumento da duração das baterias em mais de uma hora. O novo modelo reduzirá o tempo de inatividade de cinco minutos para dez segundos, assim as guias serão suspensas mais rapidamente e isso vai exigir menor processamento.

O timer de cinco minutos foi escolhido na época de modo conservador para permitir o lançamento do recurso sem muitos traumas. Agora que tudo foi ajustado, os desenvolvedores do Chrome garantem ser possível diminuir o prazo sem causar problemas para a experiência do usuário e ainda com ganhos reais para os computadores em termos de economia de recursos.

A mudança não afeta a experiência de uso das pessoas, porque a guia inativa continuará aberta na mesma página e no local exato onde a navegação foi interrompida. É claro que a guia dormente pode levar alguns milissegundos para despertar, mas é algo que não incomodará ninguém, principalmente ao se considerar a economia de bateria decorrente.

Como ativar

Por enquanto, o recurso é testado exclusivamente nas versões do Chrome Canary e Dev, logo é necessário ativar um sinalizador (flags) do navegador para funcionar. Se quiser visualizar o recurso, faça o procedimento abaixo:

– Instale ou atualize para a versão mais recente do Chrome Canary ou Chrome Dev;

– Abra o programa e digite o código na barra de endereços: chrome://flags/#quick-intensive-throttling-after-loading;

– Clique na seta e troque para “Enabled” para ativar o recurso;

– Reinicie o navegador para funcionar.

Pronto, a partir de agora o Chrome passará a colocar as guias em descanso e reativá-las rapidamente quando você precisar utilizar. Por ser algo em fase de testes, alguns erros ainda podem ocorrer, logo é recomendado apenas usar por sua conta e risco.

Feito o procedimento, repare se a bateria do seu notebook ou celular passou a durar mais após isso. Talvez você não perceba tanto a olho nu, porque 10% pode não significar tanto para quem usa o computador o dia inteiro para outras atividades. Mesmo assim, é uma boa notícia para evitar que o usuário dependa tanto de uma tomada ao navegar pela internet com dispositivos móveis.

Não há informação oficial sobre quando a novidade chegará à versão estável do Chrome. Atualmente, o navegador está na versão 103 e deve ter um novo lançamento ainda este mês, porém ainda sem pistas das melhorias.

