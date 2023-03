Mundo Donald Trump lança música junto com presos por invadirem o Capitólio

O recente lançamento dessa música só reforça o apoio de Trump à invasão do Capitólio. (Foto: Reprodução/YouTube)

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, lançou uma música junto com um coral formado por presos, o J6 Prision Choir, um nome em referência ao dia 6 de janeiro, quando manifestantes invadiram o Capitólio, o centro legislativo dos Estados Unidos em Washington D.C..

A música, chamada “Justice for All” (Justiça para Todos), é uma versão do hino nacional dos Estados Unidos. Trump participa com uma citação do Juramento à Bandeira dos EUA.

“Eu prometo lealdade à Bandeira dos Estados Unidos da América, e à República pela qual ela representa, uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos”, diz o trecho cantado por Trump em tradução livre.

Segundo a revista Forbes, o ex-presidente americano gravou sua parte em sua mansão na Flórida, enquanto os prisioneiros cantaram através do telefone da prisão.

Ainda de acordo com a revista, o dinheiro arrecadado com a canção será revertido para as famílias dos que foram presos por invadirem o Capitólio.

Em 6 de janeiro de 2021, a democracia americana foi fortemente ameaçada quando apoiadores do então presidente Donald Trump – incentivados por ele, – invadiram o Capitólio protestando contra o resultado das eleições que haviam levado o democrata Joe Biden ao poder.

O relatório final do Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que investiga a invasão ao Capitólio, critica duramente o ex-presidente por:

estimular a revolta de seus seguidores ao tentar anular a vitória do presidente eleito Joe Biden;

falhar ao tentar frear o ataque, colocando em risco a vida dos congressistas;

fazer alegações falsas, como dizer que a votação havia sido fraudada, para se declarar vencedor nas urnas;

cometer crimes de conspiração e insurreição.

Cerca de 950 pessoas foram presas até agora por supostamente participarem do motim, com mais de 500 consideradas culpadas. Trump está sob investigação federal por seu papel nos eventos de 6 de janeiro.

O recente lançamento dessa música só reforça o apoio de Trump à invasão do Capitólio.

Bolsonaro

O ex-presidente americano mencionou Jair Bolsonaro durante sua participação na conferência conservadora, realizada nesse fim de semana na região metropolitana de Washington, nos Estados Unidos. Trump afirmou que o ex-presidente brasileiro é um homem “muito popular na América do Sul” e “muito popular” no Brasil. Bolsonaro, que acompanhava da plateia, se levanta e é ovacionado pelos presentes.

O trecho da fala foi publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar também é citado pelo republicano, a quem Trump chama de amigo. O americano ainda diz à plateia que o parlamentar acaba de ser reeleito na Câmara dos Deputados brasileira. Na edição do trecho, o 02 inclui como trilha sonora Gangsta’s Paradise.

Os dois ex-presidentes participaram no sábado (4) da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC, da sigla em inglês). Bolsonaro, que desde dezembro do ano passado está hospedado na Flórida, embarcou para Washington, acompanhado do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. A conferência conservadora foi o primeiro encontro entre os antigos chefes de Estado.

