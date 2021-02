Mundo Donald Trump nomeia advogados para defendê-lo no processo de impeachment no Senado dos EUA

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

O republicano deixou a Casa Branca no mês passado Foto: Official White House Photo/Shealah Craighead O republicano deixou a Casa Branca no mês passado. (Foto: Official White House Photo/Shealah Craighead) Foto: Official White House Photo/Shealah Craighead

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou no domingo (31) o nome dos dois advogados que farão a sua defesa durante o julgamento do processo de impeachment no Senado, que começará no dia 8 deste mês. Ele nomeou David Schoen e Bruce Castor. Os dois disseram, em nota, que estão “honrados” com o trabalho.

O anúncio foi feito momentos depois de Trump romper com outros advogados que atuariam durante o julgamento. Segundo a agência Reuters, o ex-presidente se desentendeu com os profissionais sobre a estratégia a ser apresentada aos parlamentares, que atuarão como jurados no processo.

Trump é acusado de incitar a violência por ter discursado a manifestantes momentos antes de extremistas invadirem o Capitólio, a sede do Congresso dos EUA, em 6 de janeiro.

Naquele dia, os congressistas certificavam a vitória do presidente Joe Biden nas eleições de novembro, última etapa procedimental antes da posse. Cinco pessoas morreram na invasão, e a Câmara aprovou um processo de impeachment que só será votado neste mês, depois de Trump ter deixado a Casa Branca.

Dificilmente, porém, o ex-presidente será condenado – medida que teria efeito mais simbólico porque, afinal, Trump já saiu do cargo. São necessários 67 votos dos cem senadores pela cassação. Uma moção que pedia a suspensão do processo chegou muito perto de ser aceita, com 55 votos contra e 45 a favor.

Seria preciso, assim, que 12 senadores do Partido Republicano passassem a apoiar a penalização contra Trump, que pode perder seus direitos políticos e benefícios concedidos a ex-presidentes.

