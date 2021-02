Brasil Primeiro dia do Enem digital registra mais de 68% de abstenção

No primeiro dia do Enem Digital, os participantes responderam às questões de linguagens e ciências humanas e fizeram a redação Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O primeiro dia de aplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) digital, ocorrido no domingo (31), registrou a ausência de 68,1% dos 93 mil candidatos inscritos em todo o País.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), ao todo, 34,59 mil candidatos fizeram as provas.

O presidente do Inep, Alexandre Lopes, atribui as faltas principalmente à pandemia do coronavírus. “O índice de abstenção continua alto, como também teve no Enem impresso. A gente entende que isso é muito em função da pandemia. Alguns locais estão em lockdown, as pessoas não saíram de suas casas para fazer as provas”, disse.

O Enem impresso, finalizado no dia 24 de janeiro, teve abstenção recorde na história do exame. Mais da metade dos candidatos não compareceu.

Segundo Lopes, o exame deverá se tornar 100% digital até 2026. “Agora, em 2021, a gente fez uma grande mudança, começando uma nova jornada, que é o começo da digitalização das avaliações e dos exames feitos pelo Inep. O primeiro a ser escolhido foi justamente o Enem”, explicou.

Atrasos na aplicação

No último domingo, participantes relataram atrasos no início da aplicação das provas por problemas técnicos ou mesmo impedimento na realização do exame. De acordo com o diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Inep, Camilo Mussi, isso ocorreu por problemas de um dos servidores na transmissão das provas para os computadores.

Mesmo no Enem digital, os candidatos precisam comparecer aos locais de prova. No primeiro dia do Enem Digital, os participantes responderam às questões de linguagens e ciências humanas e fizeram a redação. No próximo domingo (07), resolverão as questões de matemática e ciências da natureza.

