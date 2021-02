Simone aparecia como principal adversária de Pacheco. Entretanto, nos últimos dias sua candidatura enfraqueceu. Ela foi abandonada pelo MDB – maior partido do Senado, com 15 senadores.

A bancada da legenda, liderada por Eduardo Braga (MDB-AM), se aproximou do DEM, de Alcolumbre e Pacheco, em busca de espaços na Mesa Diretora do Senado e na presidência de comissões da Casa.

Com poucas chances de vencer, Olimpio, Lasier e Kajuru devem participar do pleito para marcar a posição, defendendo suas bandeiras e as correntes a que pertencem no discurso de dez minutos que cada candidato fará antes da votação. O pleito está marcado para as 14h.