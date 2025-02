Mundo Donald Trump ordena aumento de restrições a investimentos chineses em setores estratégicos

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

A medida ocorre em um momento de crescentes tensões comerciais e concorrência estratégica entre as duas maiores economias do mundo. (Foto: Freepik)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando que impõe restrições mais severas a investimentos chineses em setores estratégicos, como tecnologia e infraestrutura crítica – sistemas, instalações e serviços essenciais que são vitais para a sociedade funcionar.

O objetivo da norma é promover o investimento estrangeiro ao mesmo tempo que protege os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, “especialmente contra as ameaças representadas por adversários estrangeiros”, como a China, disse a Casa Branca em um comunicado emitido na última sexta-feira (21).

O memorando acusa a China de “explorar cada vez mais o capital dos Estados Unidos para desenvolver e modernizar seus aparelhos militares, de inteligência e de segurança”.

O documento determina que se recorra ao Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) para restringir os investimentos chineses em setores-chave do País, como tecnologia, infraestrutura crítica, saúde e energia.

O CFIUS é um painel que avalia as implicações de segurança nacional dos investimentos estrangeiros nos Estados Unidos.

China

“Esta abordagem dos Estados Unidos, que amplia indevidamente o conceito de segurança nacional, é discriminatória” e “prejudicará gravemente a confiança das empresas chinesas que desejam investir nos Estados Unidos”, denunciou neste sábado um porta-voz do Ministério do Comércio chinês.

Em um comunicado, Pequim instou Washington a “respeitar as leis da economia de mercado e a parar de politizar e instrumentalizar questões econômicas e comerciais”.

“A China acompanhará de perto o desenvolvimento da situação do lado dos Estados Unidos e tomará as medidas necessárias para defender seus direitos e interesses legítimos”, concluiu.

A Casa Branca, por sua vez, afirmou que “o presidente Trump está cumprindo sua promessa de impedir que adversários estrangeiros se aproveitem dos Estados Unidos”.

O memorando foi divulgado após Trump ter imposto tarifas adicionais de 10% sobre todos os produtos importados da China no início deste mês, devido ao suposto papel do país asiático no tráfico do letal opioide fentanil, uma acusação que Pequim rejeita.

Na quarta (19), no entanto, o presidente dos Estados Unidos sugeriu que um acordo comercial com a China era “possível”. As informações são do portal O Globo.

