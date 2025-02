Mundo Guru do trumpismo, Steve Bannon faz saudação nazista em evento conservador nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Bannon, ao repetir ações que foram popularizadas por Adolf Hitler na Alemanha nazista, disse que a extrema-direita não pode recuar nunca. (Foto: Reprodução)

O guru do trumpismo e da extrema-direita nos Estados Unidos, Steve Bannon fez uma saudação nazista durante seu discurso na Conferência de Ação Política Conservadora, na última quinta-feira (20). O congresso, realizado em Washington, nos Estados Unidos, conta com a presença de aliados de Jair Bolsonaro (PL), incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente.

O gesto – braço direito esticado para cima a 45º e com a palma da mão para baixo – é levemente diferente daquele feito pelo bilionário Elon Musk, outro aliado do presidente Trump que usou a simbologia nazista durante a posse do norte-americano. No caso de Musk, antes da saudação, a mão é levada em direção ao coração.

Bannon, ao repetir as ações que foram popularizadas por Adolf Hitler na Alemanha nazista, disse que a extrema-direita não pode recuar nunca.

“A única maneira deles vencerem é se nós recuarmos, e não vamos recuar, não vamos nos render, não vamos desistir. Lute, lute, lute!”, disse Bannon, erguendo o braço direito com a palma da mão para baixo, gesto alusivo ao usado por nazistas na Alemanha hitlerista.

Repúdio

Em reação à saudação nazista feita por Bannon, o líder da extrema-direita da França, Jordan Bardella, cancelou o discurso que faria na CPAC. O grupo de campanha Republicanos Contra Trump também repudiou o gesto, enquanto o ativista conservador Nick Fuentes, antissemita declarado, afirmou que o gesto – chamado por ele de “saudação romana” – foi “um pouco excessivo”.

O termo “saudação romana” é comumente usado pela extrema-direita para dissociar o gesto de seu contexto nazista. É, no entanto, um erro de denominação, já que não há evidência histórica de seu uso na Roma antiga. A associação “romana”, na verdade, é resultado de seu uso pelo governo fascista de Benito Mussolini (1883-1945), na Itália a partir de 1925. A saudação feita pelo italiano se popularizou, pouco depois, com Hitler.

Bolsonarismo

Ao discursar no evento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ser infundadas as acusações imputadas pela Procuradoria-Geral da República contra seu pai no inquérito do golpe.

Para o parlamentar, Bolsonaro “está em risco de ser preso com as mesmas acusações falsas usadas contra líderes de oposição na Venezuela, Cuba e Nicarágua” e disse que o sistema judicial brasileiro “se tornou um instrumento de perseguição em todos os níveis”.

“Rezem pelo meu pai. Rezem pelos brasileiros que estão presos agora pelo 8 de janeiro. Estamos pedindo anistia no Congresso e esperamos receber muito apoio de vocês fora do Brasil, porque vocês sabem o que isso significa”, emendou. As informações são da revista Carta Capital.

