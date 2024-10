Mundo Donald Trump pede pena de morte para imigrantes que matem cidadãos americanos

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Candidato republicano tem a pauta como carro-chefe da campanha presidencial. (Foto: Reprodução)

Donald Trump retratou os imigrantes como criminosos perigosos durante um comício em Aurora, no Colorado, na sexta-feira (11), e pediu a pena de morte para migrantes que matarem cidadãos americanos, escalando sua retórica anti-imigração, carro-chefe de sua campanha presidencial.

“Estou pedindo a pena de morte para qualquer migrante que matar um cidadão americano ou um policial”, disse Trump, recebendo aplausos de uma grande multidão de apoiadores.

Candidato republicano à Casa Branca, Trump endureceu notoriamente sua retórica anti-imigração nas últimas semanas da campanha eleitoral, em que busca derrotar a candidata democrata Kamala Harris em 5 de novembro.

A imigração ilegal é uma das principais preocupações dos eleitores, e pesquisas mostram que Trump é visto pela maioria como o mais capaz de lidar com o tema.

Era esperado que a ida de Trump a Aurora, localizada em um Estado historicamente democrata, fosse para explorar a histórico da cidade com a imigração e pintar o local como uma “zona de guerra” dominada por gangues venezuelanas.

O republicano disse em rede nacional durante o debate presidencial contra Kamala Harris que membros da “Tren de Aragua” controlavam vários complexos de apartamentos em Aurora. O boato surgiu após um vídeo mostrando homens armados entrando em um apartamento viralizar na internet, mas as alegações foram refutadas por diversas autoridades da cidade.

Após a fala de Trump durante o debate, o prefeito de Aurora, Mike Coffman, um republicano, disse que “as preocupações sobre a atividade de gangues venezuelanas foram grosseiramente exageradas” e convidou Trump a visitar a cidade.

Cercado por pôsteres de supostos membros da gangue venezuelana, Trump também afirmou durante o comício que, se eleito, lançaria uma “Operação Aurora” nacional para alvejar os membros da gangue.

“Vou resgatar Aurora e todas as cidades que foram invadidas e conquistadas”, disse Trump. “Vamos colocar esses criminosos sanguinários na prisão ou expulsá-los do nosso país.”

Os crimes graves em Aurora diminuíram em comparação com o ano anterior, segundo estatísticas do Departamento de Polícia.

Uma das marcas da terceira candidatura presidencial de Trump tem sido seu foco no que ele chama de “crime de migrantes”, embora estudos acadêmicos mostrem que imigrantes não cometem crimes em uma taxa maior do que americanos nativos.

Quase metade dos estados dos EUA proíbe a pena de morte. Embora exista a pena de morte federal, ela raramente é usada, segundo o Death Penalty Information Center. A ampliação dos crimes elegíveis para a pena de morte exigiria uma ação do Congresso dos EUA.

Durante sua campanha, Trump já propôs a expansão da pena de morte para outros crimes, incluindo tráfico sexual de mulheres e crianças.

A campanha de Kamala Harris não se pronunciou sobre a proposta do republicano.

A vice-presidente dos EUA endureceu sua posição sobre a segurança das fronteiras desde que se tornou a candidata democrata em agosto e culpa Trump por ter ajudado a bloquear um projeto de lei bipartidário de segurança de fronteiras no Congresso no início deste ano.

A disputa sobre a atividade de gangues em Aurora surge de um esforço da cidade para forçar o proprietário de vários complexos de apartamentos a resolver reparos, problemas com lixo, infestações de pragas e outras reclamações.

As alegações ganharam atenção nacional no final de agosto, quando um clipe de homens armados em um dos edifícios de apartamentos se tornou viral, atraindo a mídia nacional e influenciadores de direita para Aurora.

Os edifícios de apartamentos se popularizaram entre os migrantes que chegavam à cidade porque não exigiam números de Seguro Social, disse Ashley Cuber, advogada de imigração com clientes em um dos edifícios, à Reuters.

Uma empresa de relações públicas contratada pelo proprietário, CBZ Management, disse no início de agosto que membros da gangue “Tren de Aragua” haviam tomado posse das propriedades e que os trabalhadores não podiam entrar com segurança, de acordo com documentos obtidos pela Reuters através de um pedido da Lei de Registros Abertos do Colorado.

V Reeves, uma organizadora comunitária da Housekeys Action Network, disse que os moradores estavam nervosos com a visita de Trump. “Eles estão preocupados com os apoiadores de Trump aparecendo e os ameaçando”, disse Reeves.

