Mundo Trump x Kamala: eleitores indecisos relatam suas maiores preocupações com candidatos à Presidência dos EUA

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Pesquisa do NYT mostra que "honestidade" e "comportamento" são as principais preocupações dos americanos com nomes que disputam a corrida. (Foto: Reprodução)

A menos de um mês para a eleição de um novo presidente norte-americano, os candidatos concentram esforços em Estados-chave – capazes de mudar o voto para os republicanos ou democratas a cada pleito. Cerca de um em cada seis cidadãos ainda não têm certeza da escolha que farão no dia 5 de novembro.

Uma pesquisa do jornal americano “The New York Times” em parceria com a Siena College mapeou as principais preocupações de eleitores de cinco estados decisivos do país: Arizona, Geórgia, Michigan, Carolina do Norte, Wisconsin e Ohio. As falas contêm argumentos como “Trump é um valentão”, e “Kamala é uma idiota”, e outras aprofundam críticas relacionadas a caráter e honestidade dos candidatos.

Um homem hispânico, de 30 anos, afirmou: “Trump é muito extremo”. O comportamento dele é citado várias vezes pelos entrevistados, que também pontuam a “arrogância” do republicano.

Além disso, os eleitores e lembraram a condenação que Trump teve por fraude ao comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, em maio deste ano. Foi a primeira vez na história que um ex-presidente americano foi declarado culpado num processo criminal.

De maneira geral, a pesquisa aponta que os eleitores conhecem o estilo de campanha de Donald Trump – e alguns até se acostumaram com ela. Mas nem todos os eleitores se sentem confortáveis com isso.

A entrada mais tardia de Kamala Harris na corrida, em julho deste ano, fez com que os receios dos americanos fossem mais diversos – envolvendo questões como caráter e confiança nela, e outras mais voltadas à política, como imigração e economia. Uma parcela também afirma desconhecer as políticas da vice-presidente.

Uma eleitora branca, de 50 anos, a criticou por ser mulher. “Não tenho certeza se uma mulher deveria concorrer”, afirmou.

Outro entrevistado, um homem branco de 70 anos, chegou a afirmar que Kamala não é inteligente o suficiente para ser presidente. “Eu acho que ela é uma idiota”, disse.

Trump

A pesquisa mostrou que mais de 30% dos eleitores estão preocupados com uma questão quando se trata de Trump: o comportamento dele.

Os principais obstáculos pontuados pelos eleitores são relacionados com a personalidade e a honestidade do ex-presidente.

Os americanos também se mostraram ansiosos com a capacidade de Trump para assumir o cargo de presidente, mencionando a idade do político, além de citarem inseguranças com ameaças à democracia. Temas como racismo, aborto e imigração também são mencionados.

Mesmo os eleitores que disseram estar inclinados para Trump mostraram preocupações sobre a maneira que descreveram como “caótica” do governo do republicano.

Kamala

Quando o recorte é em relação a Kamala, as preocupações citadas pelos entrevistados são mais variadas.

Enquanto a preocupação com a personalidade de Trump é muito citada pelos entrevistados, a honestidade e confiança em Kamala Harris são grandes pontos de indagação para muitos eleitores, que questionam o caráter da vice-presidente.

O mesmo ocorre em relação à capacidade da democrata em lidar com a economia. Os eleitores mencionaram o custo de vida e a inflação – ansiedade que persiste entre os eleitores indecisos.

A ideologia de Kamala Harris também gera preocupações de eleitores, que chegaram a chamar a democrata de “liberal demais”. Ainda pouco conhecida por parte dos americanos, muitos responderam que precisam saber mais sobre a candidata.

A imigração também é mencionada como obstáculo para os indecisos. A questão é um ponto sensível para a vice-presidente, que ficou responsável pelo tema no governo de Joe Biden e foi muito criticada pela falta de atuação e avanço na área durante os anos no cargo.

