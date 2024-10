Mundo Papa envia mensagem ao Brasil no Dia de Nossa Senhora Aparecida

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Além da mensagem, Francisco relembrou os momentos em que visitou o Santuário Nacional de Aparecida Foto: Vatican News Foto: Vatican News

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros no Dia de Nossa Senhora Aparecida neste sábado (12). No vídeo, que foi divulgado pelo Vatican News, o pontífice falou sobre harmonia e pediu para o povo cuidar do clima.

“No dia de Nossa Senhora Aparecida, quero saudá-los e estar perto de vocês. Sigam em frente, com essa mensagem da Virgem, que é toda a harmonia: harmonia entre todos os cristãos, harmonia com toda a humanidade e harmonia climática. Temos que cuidar uns dos outros e cuidar do clima”, afirmou Francisco.

Além da mensagem, Francisco relembrou os momentos em que visitou o Santuário Nacional de Aparecida. “Peço à Virgem de Aparecida, a quem eu visitei várias vezes, que os abençoe, que os faça ir em frente e que os faça muito alegres, porque ela é a Virgem da alegria. Que o Senhor os abençoe”, disse

Em 2013, o papa visitou o Santuário de Aparecida para participar da Jornada Mundial da Juventude. Na ocasião, ele celebrou uma missa e interagiu com alguns fieis.

2024-10-12