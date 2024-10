Rio Grande do Sul Dia das Crianças: professora gaúcha salienta a importância da higiene bucal dos bebês

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Participação dos adultos é decisiva para hábitos duradouros por toda a vida. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Celebrado em 12 de outubro, o Dia das Crianças é também uma oportunidade para reforçar a importância dos cuidados com a saúde bucal desde a primeira infância. “A primeira consulta com um dentista deve ser realizada já no primeiro ano de vida, a fim de verificar a saúde bucal do bebê e orientar os responsáveis sobre a limpeza adequada”, ressalta a professora Jeniffer Zettermann, do curso de Odontologia da Uniritter, de Porto Alegre.

A higiene oral desde o início da vida é fundamental não apenas para o bem-estar das crianças, mas também para o desenvolvimento de hábitos saudáveis que durarão até a fase adulta, prevenindo diversos problemas de saúde.

Conforme recomendações do Ministério da Saúde, uma rotina de higienização oral deve iniciar antes mesmo dos primeiros dentes aparecerem. Desde a introdução alimentar dos bebês, é necessário realizar a limpeza da gengiva com gaze umedecida e, a partir do primeiro dentinho, passa a ser fundamental o uso de escova e creme dental adequados.

Além de acostumar a criança com o ambiente do consultório odontológico, o acompanhamento desde a primeira infância deve ser realizado preferencialmente a cada seis meses, para que não haja tempo ao desenvolvimento de cáries entre cada consulta e evite-se a necessidade de intervenções.

A cárie é a doença mais comum dentre os problemas dentários durante a fase infantil. Uma das principais orientações é o monitoramento da presença do açúcar na dieta dos filhos, acrescenta Jeniffer:

“Os pais devem limitar tanto a quantidade ingerida quanto o número de vezes que a criança consome alimentos açucarados ao longo do dia. Carboidratos processados (como biscoitos, que aderem aos dentes) são potencialmente prejudiciais à saúde bucal”.

Apesar de os dentes-de-leite serem substituídos na infância pelos definitivos, sua perda precoce pode obrigar a criança a utilizar aparelho ortodôntico, devido à falta de espaço na arcada para os dentes permanentes. Para evitar situações como essas, a professora explica os adultos devem redobrar a atenção a comportamentos que podem resultar em más-oclusões dentárias:

“O uso prolongado de chupetas e mamadeiras, além de hábitos como roer unhas, morder canetas, apoiar o queixo sobre a mão, sugar dedos e respirar pela boca podem contribuir para o mau posicionamento da dentição”.

Outra situação em que se faz necessária a busca pelo acompanhamento odontológico é o traumatismo facial causado por acidentes durante infância: “Se uma criança sofrer queda ou impacto que atinge a região da boca, os pais devem levá-la imediatamente a um dentista para realização de radiografia dentária, avaliação essencial para identificar possíveis danos”.

A abordagem lúdica é uma das grandes aliadas para que a gurizada assimile a importância da saúde bucal. Para isso, o dentista pode recorrer a brincadeiras e outras formas divertidas para demonstrar como e por que fazer a limpeza bucal. Jeniffer prossegue:

“Esse manejo de pacientes deve ser desenvolvido pelos dentistas ainda na fase de graduação universitária. No curso de Odontologia da Uniritter, os estudantes têm a parte técnica treinada ao longo de sua formação acadêmica, inclusive durante os estágios profissionais, e são também capacitados a atender crianças, considerando-se a importância do vínculo com o paciente, para que o cuidado com a saúde bucal infantil seja mais tranquilo e efetivo”.

Dicas

– Faça acompanhamento odontológico periódico: visitas regulares ao dentista ajudam a monitorar a saúde bucal e a prevenir problemas.

– Restrinja a frequência de consumo de açúcar, doces e carboidratos altamente processados.

– Corrija hábitos infantis como uso prolongado de chupeta e mordidas frequentes em canetas, por exemplo.

– Escolha um momento do dia para estimular o hábito da higiene oral, com escovação adequada e utilização do fio dental.

– Observe a quantidade de creme dental: a porção ideal para uma criança deve ser do tamanho de um grão de lentilha.

– Utilize elementos lúdicos nos momentos de escovação e uso do fio dental, por meio de expedientes como a contação de histórias.

– Deixe a criança participar da escolha da escova e do creme dental: desenhos interessantes costumam atrair os pequenos.

Atendimento a preços simbólicos

É possível ter acesso a consultas e procedimentos a preços simbólicos na clínica da Escola de Odontologia da Uniritter, localizada no campus da Zona Sul (rua Orfanotrófio nº 555, bairro Alto Teresópolis).

Sob a supervisão de professores, os universitários atendem crianças, adolescentes, adultos e idosos, mediante agendamento pelo whatsapp (51) 3230-3351 ou (51) 3230-3330.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/dia-das-criancas-professora-gaucha-salienta-a-importancia-da-higiene-bucal-dos-bebes/

Dia das Crianças: professora gaúcha salienta a importância da higiene bucal dos bebês

2024-10-12