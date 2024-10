Rio Grande do Sul Representantes de 11 países discutem negócios e parcerias com o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Energia eólica foi um dos temas de encontro sobre intercâmbio comercial e outras iniciativas. (Foto: EBC)

Intercâmbio, desenvolvimento e outros tópicos estiveram na pauta de um encontro, em Porto Alegre, entre membros do governo gaúcho, representantes de 11 países e dirigentes de entidade ligada ao comércio e diplomacia. Cada um detalhou o status de negócios e iniciativas para ampliar relações com o Rio Grande do Sul.

Na lista de presenças estavam integrantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE) e corpo consular. Já as nações representadas incluíram Argentina, Uruguai, Alemanha, Canadá, Inglaterra, Suíça, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, China e Japão.

Dentre os temas em debate, foram tratados com a Argentina a duplicação da rodovia federal BR-290 e o gasoduto de Vaca Muerta, que pode passar pelo mapa gaúcho e servir como alternativa de fornecimento de gás natural ao Brasil. Ainda no que se refere à questão energética, a conversa com britânicos e germânicos abordou energia eólica.

Da parte do Canadá, o assunto foi a instalação de duas empresas do país no setor do agronegócio, ao passo que da Alemanha o foco esteve no segmento de adesivos. Na área de transportes, tratou-se de ferrovias com o cônsul da Suíça, tema que deve motivar novas reuniões com o governo do Estado.

Já com os Países Baixos (Bélgica, Luxemburgo e Holanda) a reunião discutiu parceria da empresa Portos-RS com o porto de Roterdam e projeto relativo a agricultura de precisão realizado pelos holandeses no Estado. Outra pauta foram as próximas missões oficiais gaúchas, para Índia, China e Japão.

Durante o encontro, o titular da Sedec, Ernani Polo, destacou a relação próxima que o governo tem com todos os países presentes. Ele também aproveitou a ocasião para convidar os cônsules e representantes das câmaras de comércio para a apresentação do Plano de Desenvolvimento do RS, no final deste mês outubro:

“Como parte do plano, está o lançamento da Agência de Desenvolvimento, que será um braço para termos estrutura e mais proatividade para atrair investimentos e abrir mercados, como foi pautado nesta reunião”.

Presenças

Novas reuniões estão programadas com os representantes de cada nação, em separado. O objetivo é proporcionar um aprofundamento das questões tratadas nesse primeiro contato. Além do secretário gaúcho, compareceram os seguintes convidados:

– Chefe do Escritório de Representação no Rio Grande do Sul (Eresul), embaixador Marcelo Baumbach.

– Cônsul do Japão em Porto Alegre, Kazuyoshi Shimizu.

– Cônsul-geral da Argentina no Rio Grande do Sul, Gabriel Servetto.

– Vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE), Arno Gleisner.

– Diretor da Câmara Brasil-Alemanha, Dietmar Sukop.

– Diretor do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI), Evaldo da Silva Junior.

– Diretor-adjunto do DPCI, Sebastian Watenberg.

(Marcello Campos)

