Rio Grande do Sul Impasse na concessão federal dos parques de Cambará do Sul preocupa o governo gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Concessionária aponta dificuldades na obtenção de autorizações para melhorias e investimentos nas áreas. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Cambará do Sul)

O governador Eduardo Leite se reuniu com a direção da empresa paulista Urbia para discutir o impasse relativo à concessão federal dos parques dos cânions de Cambará do Sul, na região Noroeste do Estado. Segundo ele, apesar de o contrato ser com a União, o Executivo gaúcho tem o máximo interesse em contribuir para uma solução.

Nas últimas semanas, a direção da Urbia solicitou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, órgão do governo federal responsável pela concessão) o fechamento dos Parques da Serra Geral e Aparados da Serra. O pedido foi negado.

Durante o encontro, representantes da concessionária apresentaram um balanço de operações dos parques. Eles mencionaram dificuldades para obter as autorizações necessárias para implementar melhorias e investimentos. Outro tópico salientado foi o afastamento de visitantes devido ao excesso de chuvas desde o ano passado.

“Os parques e a concessão são estratégicos para o turismo estadual”, frisou Leite. “O governo gaúcho tem feito importantes investimentos na promoção da atividade na região, inclusive com o lançamento de uma campanha nacional e a aceleração do processo de melhoria de estradas de acesso aos parques, além de trabalhar pelo novo aeroporto da Serra Gaúcha”.

Ele acrescentou, acompanhado do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e de seu adjunto Gabriel Fajardo: “Estamos empenhados em ajudar que as duas partes cheguem a um entendimento que favoreça os usuários e resolva a situação. Vamos nos envolver nessa interlocução e faremos o possível para garantir que os visitantes dos parques tenham conforto e tranquilidade para desfrutar as belezas dos cânions de Cambará”.

Ponte no Rio das Antas

Na semana passada, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu licença que viabiliza o início da construção da ponte sobre o Rio das Antas, na divisa entre os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua (Serra Gaúcha). A estrutura terá 170 metros de comprimento por 11 metros de largura, com duas pistas de rolamento.

A chefe da Divisão de Infraestrutura e Saneamento Ambiental (Disa) da Fepam, Mônica Barbosa, ressalta que a obra proporcionará uma importante alternativa de ligação entre os municípios da região, onde a travessia ainda depende de uma balsa.

O empreendedor é a prefeitura de Nova Roma do Sul, que solicitou a licença no dia 26 de junho. O local foi vistoriado pela Fepam em 3 de julho. No início de setembro, a administração municipal recebeu ofício solicitando ajustes – as respostas foram encaminhadas em 26 de setembro e a Fepam realizou nova análise até a liberação, em 8 de outubro. Todo o processo ocorreu em menos de quatro meses.

O documento contendo condições, restrições, orientações sobre a preservação e conservação ambiental do local e sobre a intervenção em vegetação nativa e manejo florestal está disponível no site fepam.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

