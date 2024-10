Esporte Viamão receberá o título de “Capital do Beach Tennis”

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Modalidade derivada do tênis convencional é disputada em quadras de areia. (Foto: Divulgação/PSDB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa aprovou proposição que declara o município de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) como “Capital do Beach Tennis”. Com isso, a tramitação da proposta está concluída, faltando apenas a rubrica do governador Eduardo Leite. Conforme o autor da iniciativa, deputado estadual Professor Bonatto (PSDB), o objetivo é valorizar a cidade que sedia eventos esportivos de destaque mundial.

O parlamentar destaca que, dentre os grandes eventos realizados na cidade, o torneio “Sul Special Cup” é reconhecido pela Federação Internacional de Tênis e incluído na lista de dez principais competições do planeta. Para ele, o título de “Capital do Beach Tennis” reflete a importância e impacto dos eventos realizados em Viamão.

Bonatto chama a atenção, ainda, para o crescimento acelerado do esporte no município já atrai competições de grande porte na modalidade, a exemplo do “Open” e o “Vila Ventura”, reunindo mais de 2 mil atletas: “O aumento da popularidade do beach tennis no Brasil é evidente nos últimos cinco anos, com o número de praticantes triplicando de 400 mil para 1,3 milhão”.

Por fim, o deputado ressalta que a revitalização do lago Tarumã e a construção de quadras pela prefeitura têm promovido o acesso democrático ao esporte, impulsionando o desenvolvimento local: “Com a oficialização do título, certamente haverá um incentivo ainda maior para a prática do beach tennis, beneficiando diversas áreas, como turismo, hotelaria e comércio”.

Saiba mais

Derivado do tênis tradicional, o beach tennis também utiliza raquete, bola e rede, mas é disputado em quadra de areia, individualmente ou entre duas duplas. O objetivo é passar a bolinha para o outro lado por cima da rede com apenas um toque, sem deixar que ela caia no próprio lado do atleta.

Sua origem é relativamente nova: foi criado em 1987 na província de Ravena, na Itália. Em meados da década seguinte, começou a se profissionalizar e teve suas regras padronizadas pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Desde então, o número de praticantes (amadores ou profissionais) cresce em todo o mundo, enquanto diversas competições são disputadas e espaços para sua prática são abertos.

A modalidade chegou ao Brasil em 2008, quando rapidamente se tornou uma “febre” nas praias do Rio de Janeiro. Apesar de ter sido introduzido primeiramente em cidades litorâneas, o beach tennis pode ser praticado em qualquer cidade, desde que haja uma quadra de areia nivelada própria para isso – em Porto Alegre e outras cidades gaúchas esses espaços já estão incorporados ao cenário urbano.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/viamao-recebera-o-titulo-de-capital-do-beach-tennis/

Viamão receberá o título de “Capital do Beach Tennis”

2024-10-12