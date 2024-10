Brasil Mulheres continuarão vivendo mais que os homens no Brasil, mas “vantagem” diminuirá

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Projeções mostram que a diferença cairá de 6,6 anos para 4,4 anos Foto: Agência Brasil Projeções mostram que a diferença cairá de 6,6 anos para 4,4 anos. (Foto: Ag. Brasil) Foto: Agência Brasil

A diferença de expectativa de vida entre mulheres e homens no Brasil – que já foi de 7,8 anos em 2000 – deve cair para a 4,4 anos em 2070. Os dados constam da versão mais recente do documento “Projeções de População”, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e elaborado com base no Censo de 2022.

Qual é a atual expectativa de vida? A pesquisa registrou que, em 2023, a expectativa de vida média para homens era de 73,1 anos; para as mulheres, 79,7. E em 2070? O IBGE projeta aumento da expectativa média para ambos os sexos: 81,7 para homens e 86,1 para mulheres.

Por que as mulheres vivem mais do que os homens?

Essa diferença na expectativa de vida entre os dois sexos não é exclusividade do Brasil. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), em 2023, a média das expectativas de vida ao nascer da população mundial era de 75, 8 anos para mulheres e de 70,5 anos para homens.

Entre os fatores que explicam a discrepância, estão: fatores biológicos (como a resistência ou suscetibilidade a determinadas doenças); a procura por médicos para a realização de exames preventivos; e até comportamento social – na Rússia, por exemplo, o alcoolismo é um dos maiores causadores de óbitos no país, sendo os homens as maiores vítimas da doença.

No Brasil, também têm impacto significativo: as altas taxas de homicídios; e os acidentes de trânsito. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2023, 91,4% das mortes violentas vitimaram homens – as mulheres representaram 8,6% do total.

Para o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, que trabalhou por 20 anos como pesquisador no IBGE, a previsão de diminuição da diferença de expectativa no Brasil está relacionada à expecativa de ações para solucionar esses problemas.

“Esses fatores ampliam a diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres. A previsão é que, no futuro, as políticas públicas sejam mais eficientes e reduzam ainda mais essa diferença”, diz o especialista.

Apesar disso, a assimetria na expectativa de vida entre os dois sexos ainda deve continuar. “A diferença deve, sim, diminuir, mas ela é muito alta para ser totalmente zerada”, afirma Alves.

https://www.osul.com.br/mulheres-continuarao-vivendo-mais-que-os-homens-no-brasil-mas-vantagem-diminuira/

2024-10-13