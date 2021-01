Mundo Donald Trump reconhece que deixará a presidência dos Estados Unidos e condena a invasão do Congresso

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

"Aos que desrespeitaram a lei: vocês vão pagar", afirmou o republicano em um vídeo Foto: Reprodução/Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na quinta-feira (07) um vídeo no qual reconhece que deixará o cargo no dia 20 de janeiro e condena a violência durante a invasão de apoiadores ao Capitólio, a sede do Congresso norte-americano.

Antes, Trump já havia divulgado uma mensagem em que se comprometia com uma “transição ordeira”. No vídeo, ele condenou publicamente a invasão ao Congresso. “Gostaria de começar falando sobre esse ataque odioso ao Capitólio dos EUA. Como todos os americanos, eu estou revoltado com a violência, anarquia e desordem”, afirmou Trump na gravação, publicada na conta oficial do presidente no Twitter — rede social que havia bloqueado outras postagens do republicano.

Cinco pessoas morreram durante a invasão. Além disso, dezenas foram presas, e o FBI pediu informações sobre os extremistas flagrados dentro do Capitólio. “Aos que participaram de atos de violência e destruição: vocês não representam nosso país. E aos que desrespeitaram a lei: vocês vão pagar”, prometeu o presidente.

Trump também reconheceu que as “emoções estão em patamares altos” e que o país deve “retomar a calma”. O republicano ainda relembrou que sua equipe de campanha atuou para contestar o resultado das eleições para “lutar e defender a democracia americana”, embora não tenha conseguido provar fraude ou irregularidade para reverter a derrota.

Ao admitir que deixará o cargo em 20 de janeiro e que o Congresso certificou a eleição do novo presidente, Trump não mencionou o nome de Joe Biden em nenhum momento, mas voltou a prometer uma transição suave. “O momento pede cura e reconciliação. 2020 foi um tempo desafiador para as pessoas”, disse, citando a pandemia de coronavírus.

“Derrotar a pandemia e reconstruir a maior economia da Terra vai exigir de nós que trabalhemos juntos”, afirmou Trump. “Precisamos revitalizar os laços sagrados de amor e lealdade que nos tornam uma grande família”, acrescentou.

Depois, em tom de despedida, Trump disse que “servir como presidente foi a maior honra” de sua vida. Em seguida, fez um aceno à base trumpista: “Aos meus apoiadores maravilhosos: sei que estão desapontados, mas quero que saibam que nossa jornada maravilhosa está apenas começando”.

