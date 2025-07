Economia Donald Trump reforça ameaça sobre aumento nas tarifas de países do Brics

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o grupo tem a intenção de "destruir o dólar". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou nessa terça-feira (8) a ameaça de cobrar mais tarifas de importação de países que compõem os Brics. O grupo, afirmou Trump, tem a intenção de “destruir o dólar”, o que justificaria a imposição de sobretaxas de 10% além das que já foram estabelecidas.

“O Brics foi criado para desvalorizar nosso dólar. Qualquer um que esteja no Brics receberá uma cobrança de 10 %”, disse ao responder a jornalistas durante reunião do seu gabinete na Casa Branca.

“O dólar é rei. Vamos mantê-lo assim. Se as pessoas quiserem desafiá-lo, podem. Mas terão que pagar um alto preço. Não acho que nenhum deles vai pagar esse preço”, afirmou o presidente. Segundo ele, a cobrança começaria “logo”. O governo estipulou o dia 1º de agosto como data para novas tarifas entrarem em vigor.

Trump se refere à agenda de incentivo ao uso de modelos de pagamento alternativos ao dólar por países do Brics. Ainda no ano passado, Trump exigiu que os países do Brics se comprometessem a não criar uma nova moeda ou apoiar outra divisa que substitua o dólar, sob pena de sofrerem tarifas de 100%.

A ideia de moeda alternativa tem apoio da Rússia e da ex-presidente Dilma Rousseff, que é a atual presidente do banco, o NDB. Mas, há setores no governo brasileiro que se opõem a essa agenda, além de outros países do Brics, como a Índia e os Emirados Árabes Unidos.

Inicialmente o grupo era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas foi ampliado recentemente para 11 países e representa quase metade da população mundial e cerca de 40% do PIB.

No domingo, Trump já havia ameaçado a tarifa adicional de 10% a países que se “alinhem” com os Brics. Antes, o bloco havia expressado “séria preocupação” pelo aumento de tarifas “unilaterais”, embora sem mencionar os Estados Unidos.

“A qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas dos Brics, será cobrada uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a esta política”, ameaçou Trump em post na sua rede social Truth Social.

Mais tarde, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que, para o presidente americano, os Brics querem minar os interesses dos Estados Unidos e que ele acompanha a cúpula que ocorre no Brasil. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/donald-trump-reforca-ameaca-sobre-aumento-nas-tarifas-de-paises-do-brics/

Donald Trump reforça ameaça sobre aumento nas tarifas de países do Brics

2025-07-08