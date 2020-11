Geral Donald Trump se pronuncia após o anúncio da vitória de Joe Biden: “Eu venci a eleição”

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Joe Biden e Donald Trump se enfrentaram em uma disputa presidencial acirrada. (Foto: Reprodução)

O presidente dos EUA Donald Trump se pronunciou na tarde deste sábado (7), após o democrata Joe Biden alcançar os 270 delegados e ser eleito à Casa Branca. O candidato a reeleição afirmou que “venceu” a eleição e voltou a acusar, sem provas, de haver fraude no pleito.

“Os observadores não foram permitidos nas salas de contagem. Eu ganhei a eleição, recebi 71 milhões de votos LEGAIS. Coisas ruins aconteceram e nossos observadores não foram autorizados a ver. Isso nunca aconteceu antes. Milhões de cédulas foram enviadas por correio para pessoas que nunca pediram!”, escreveu Trump no Twitter. “71 milhões de votos legais. A maior votação para um presidente na história”, finalizou.

Logo após o anúncio do resultado da eleição, com as projeções dos estatísticos indicando a vitória de Biden na Pensilvânia, Trump publicou uma nota em seu site afirmando que a campanha não acabou. “Todos nós sabemos por que Joe Biden está se apressando em fingir que é o vencedor e por que seus aliados da mídia estão se esforçando tanto para ajudá-lo: eles não querem que a verdade seja exposta. O simples fato é que esta eleição está longe de terminar”, afirmou Trump.

“Quem decide os votos legais é o presidente, não a mídia”, concluiu.

Pouco depois, advogados da campanha de Trump disseram que houve fraude, o que nenhuma autoridade confirmou até agora, e que medidas serão apresentadas à Justiça a partir de segunda-feira (9). Uma delas é a recontagem de votos. “Nenhum voto [que chegou] pelos correios foi inspecionado”, disse o advogado Rudi Giuliani. “Temos muitas testemunhas.”

O democrata Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos neste sábado, de acordo com projeções da mídia americana. Biden será o presidente mais velho a tomar posse nos EUA, com 78 anos – os quais completará no próximo dia 20.

O ex-vice-presidente foi eleito por um forte sentimento de aversão a Donald Trump entre parte da sociedade americana, que decidiu que o presidente não merece mais um mandato no comando do país. A campanha eleitoral nos foi marcada pela crise do novo coronavírus e o impacto da pandemia na economia americana.

O maior desafio que se apresenta ao democrata é a contenção da segunda onda de coronavírus e a reversão da crise econômica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

