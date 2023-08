Geral Donald Trump vai pagar quase R$ 1 milhão para aguardar processo criminal em liberdade; ex-presidente também é vetado de publicar ameaças

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Trump é o favorito para a indicação presidencial republicana de 2024. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai ter que pagar uma fiança de U$ 200 mil (quase R$ 1 milhão, pela cotação atual) para poder aguardar em liberdade um dos julgamentos em que ele é réu por tentar alterar os resultados das eleições. O valor foi divulgado pela Justiça nessa segunda-feira (21).

Além disso, Trump não poderá publicar ameaças na internet.

Condições

Essas foram as condições que a Justiça do Estado da Geórgia colocou para que Trump possa responder o processo criminal que ele enfrenta lá por ter tentando reverter a votação no Estado em 2020.

Essas condições foram acertadas em um acordo de fiança assinado pelos advogados do Trump e pela promotora Fani Willis, da Geórgia. O ex-presidente também não pode intimidar testemunhas e atrapalhar a Justiça.

Três advogados acusados junto com Trump — John Eastman, Kenneth Chesebro e Ray Smith — também tiveram suas fianças definidas nesta segunda-feira, variando de US$ 20 mil a US$ 100 mil (R$ 99 mil a R$ 498 mil).

Favorito

Trump é o favorito para a indicação presidencial republicana de 2024. Ele e outras 18 pessoas viraram réus no caso da Geórgia em 14 de agosto.

Os promotores no caso sugeriram que o julgamento comece em 4 de março de 2024, enquanto os advogados do Trump pediram um julgamento para 2026.

Quatro casos

Trump é réu na Justiça criminal em quatro casos diferentes. Dois processos são na Justiça federal dos EUA:

– Em junho ele foi acusado de guardar intencionalmente documentos secretos do Departamento de Defesa sem que ele tivesse autorização para isso.

– Em agosto, ele virou réu por tentar reverter de forma ilegal as eleições presidenciais de 2020, que foram vencidas por seu opositor, Joe Biden.

O ex-presidente também é acusado na Justiça do estado de Nova York:

– Em março de 2023, ele foi acusado formalmente por não ter declarado o pagamento de US$ 130 mil para que Stormy Daniels, uma atriz pornô, se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal que os dois tiveram.

Finalmente, há o processo na Justiça do Estado da Georgia:

– Em agosto, ele foi acusado por ter tentado mudar os resultados especificamente do estado da Georgia. As informações são do portal de notícias G1.

2023-08-21