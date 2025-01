Mundo Donald Trump volta a dizer que vai mudar nome do Golfo do México, em discurso de posse

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Republicano foi empossado após cerimônia no Capitólio nesta segunda-feira (20) Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a afirmar, durante seu discurso de posse nesta segunda-feira (20), que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, ao destacar as ações que tomará agora que voltou à presidência.

“A América [Estados Unidos] recuperará seu lugar de direito como a maior, mais poderosa e mais respeitada nação da Terra – inspirando o espanto e a admiração do mundo inteiro”, disse Trump. “Daqui a pouco, mudaremos o nome do Golfo do México para Golfo da América.”

