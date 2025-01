Mundo “América está de volta”, diz site da Casa Branca durante discurso de Trump

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Foto do republicano foi colocada em tamanho grande na página inicial Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ainda durante o discurso de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20), o site oficial da Casa Branca atualizou seu layout com fotos e referências ao republicano.

Na página inicial, foi colocada uma foto de Trump e, logo abaixo, uma mensagem em letras grandes: “A América está de volta”. Também foi inserido um vídeo com clipes do primeiro mandato do republicano.

“Todos os dias, lutarei por vocês com cada respiração do meu corpo. Não descansarei até que tenhamos entregue a América forte, segura e próspera que nossos filhos merecem e que vocês merecem. Esta será realmente a era de ouro da América”, diz o site, ecoando o discurso inaugural de Trump.

Abaixo da imagem, há um link direcionando os visitantes para ações executivas. Nenhuma ação executiva foi listada imediatamente, mas Trump prometeu várias que seriam assinadas rapidamente após sua posse.

O site também inclui biografias de Trump, do vice-presidente JD Vance, da primeira-dama Melania Trump e do novo gabinete, bem como uma seção que define as prioridades do novo governo, incluindo “acabar com a inflação e reduzir custos”, “cortes de impostos para trabalhadores americanos”, “proteger as fronteiras da América”, “domínio energético americano” e “tornar as cidades americanas seguras novamente”.

