Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Donald Trump anunciou as suas primeiras medidas como 47º presidente dos Estados Unidos Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Em discurso de posse nesta segunda-feira (20), Donald Trump anunciou suas primeiras medidas como 47º presidente dos Estados Unidos. Confira as declarações sobre os seguintes temas: imigração, energia e carros e taxação de produtos estrangeiros.

Imigração

“Eu vou declarar emergência nacional em nossa fronteira ao sul [como México]. Toda entrada ilegal será imediatamente barrada, e começaremos o processo de retorno de milhões e milhões de estrangeiros criminosos aos lugares de onde vieram. Restabeleceremos minha política de ‘permaneça no México’. […] E nós vamos mandar nossas tropas para a fronteira ao sul para repelir a desastrosa invasão de nosso país.”

“De acordo com as ordens que assinei hoje, também designaremos os cartéis como organizações terroristas estrangeiras, e, invocando a Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798, ordenarei que nosso governo use todo o imenso poder da aplicação da lei federal e estadual para eliminar a presença de todas as gangues estrangeiras e redes criminosas que trazem crimes devastadores para o solo dos EUA, incluindo nossas cidades e centros urbanos.”

Energia e carros

“A crise inflacionária foi causada por gastos excessivos e aumento nos preços de energia, e é por isso que, hoje, eu também declararei emergência energética nacional. […] Os Estados Unidos serão uma nação manufatureira de novo, e temos algo que nenhuma nação manufatureira jamais terá: a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país da Terra, e nós vamos usá-la.

“Nos reduziremos os preços, encheremos nossas reservas estratégicas de novo, e exportaremos energia americana para todo o mundo. Nós seremos uma nação rica de novo, e esse ouro líquido sob nossos pés nos ajudará a fazer isso.”

“Com minhas ações de hoje, acabaremos com o New Deal verde e revogaremos o mandato do veículo elétrico, salvando nossa indústria automobilística e mantendo minha promessa sagrada aos nossos incríveis trabalhadores no setor. Em outras palavras, você poderá comprar o carro de sua escolha.”

Taxação de produtos estrangeiros

“Em vez de taxar nossos cidadãos para enriquecer outros países, vamos tarifar e taxar países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos.”

“Como esse propósito, estamos estabelecendo o serviço de receita externa para coletar todas as tarifas, impostos e receitas. Serão enormes quantias de dinheiro entrando em nosso tesouro vindas de fontes estrangeiras. O sonho americano logo estará de volta e prosperando como nunca antes para restaurar a competência e a eficácia do nosso governo federal. Minha administração estabelecerá o novíssimo Departamento de Eficiência Governamental.”

