Trump debocha de líderes globais e diz que eles estão "puxando o saco" para conseguir um acordo

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/The White House)

O presidente americano Donald Trump debochou dos líderes globais e disse a um grupo de republicanos presente em um evento de gala na noite de terça-feira (8) que seus parceiros comerciais “estão puxando o saco” para conseguir um acordo e evitar as sobretaxas.

“Esses países estão nos ligando. Puxando meu saco. Eles estão desesperados para fazer um acordo”, disse Trump no jantar do Comitê Nacional Republicano do Congresso (NRCC), em Washington.

Ele descreveu os líderes estrangeiros praticamente se ajoelhando para evitar as novas tarifas:

“Por favor, por favor, senhor, faça um acordo. Eu farei qualquer coisa, senhor.”

De acordo com a CNN, muitos governos estão recebendo conselhos de diplomatas dos EUA e fontes próximas à Casa Branca, incentivando-os a pensar de maneira criativa, além do escopo do comércio, enquanto se preparam para negociar com a Casa Branca.

As ideias discutidas vão de ações para garantir a liberdade de americanos injustamente detidos no exterior, compromisso com empresas americanas de inteligência artificial, compra de mais energia dos EUA ou combate ao tráfico de drogas global, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com as conversas ouvidas pela CNN.

“Os telefones não param de tocar, querendo falar com este governo, com este presidente e sua equipe comercial para tentar fechar um acordo”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca Karoline Leavitt.

Recuo

Trump afirmou na tarde dessa quarta (9) que irá pausar por 90 dias o programa de tarifas recíprocas e reduzirá para 10% as tarifas de importação contra países, exceto a China.

Segundo o republicano, as taxas contra os chineses aumentarão para 125%, devido às retaliações anunciadas por Pequim nesta semana.

“Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato”, escreveu Trump na Truth Social.

A medida é mais um episódio da nova disputa comercial entre EUA e China, iniciada pelo tarifaço de Trump. No último dia 2 de abril, o norte-americano anunciou taxas de importação sobre 180 países de todo o mundo. De lá para cá, ouve retaliações de parte a parte, subindo tarifas de importação.

Os EUA haviam imposto uma taxa de 104% aos produtos chineses, que entraria em vigor nesta quarta. Em resposta, o Ministério das Finanças da China anunciou que subiria tarifas para 84% sobre os produtos americanos.

“Em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis”.

Na mesma publicação, o líder norte-americano anunciou que irá reduzir para 10% as taxas recíprocas a outros países, pelo prazo de 90 dias. Ele se referiu à decisão como uma “pausa” no tarifaço, que há uma semana resultou na escalada da guerra comercial global.

“Autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com efeito imediato. Obrigado pela sua atenção a este assunto!”

