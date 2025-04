Economia Custo do iPhone pode explodir se a produção for levada para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Embora a Apple consiga encontrar mão de obra doméstica para a montagem, uma “parte significativa” das peças usadas na fabricação do iPhone ainda seria montada na China. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É possível que a Apple, gigante do mercado de tecnologia, transfira a produção do iPhone para os Estados Unidos, mas isso quase dobraria o custo de fabricação do aparelho, além de causar problemas de logística, afirma o Bank of America (Bofa).

“O custo do iPhone pode aumentar 25% devido ao custo mais alto da mão de obra nos EUA”, apontam analistas do Bofa liderados por Wamsi Mohan, Diretor e Analista Sênior de Pesquisa de Ações da instituição.

Mão de obra doméstica

Embora a Apple consiga encontrar mão de obra doméstica para a montagem, uma “parte significativa” das peças usadas na fabricação do iPhone ainda seria montada na China e importada para os EUA. Assim, supondo que a empresa tenha que pagar tarifas recíprocas sobre essas importações, o custo total subiria para 90% ou mais, acreditam os especialistas.

Tarifas recíprocas

O tema é debatido enquanto o presidente dos EUA, intensifica uma guerra comercial com a China. Trump suspendeu as tarifas recíprocas sobre diversos países por 90 dias, mas aumentou as tarifas sobre os chineses para 125%. Enquanto isso, o governo da principal economia asiática impôs tarifas retaliatórias de 84% sobre produtos americanos.

Ações em queda

Com a notícia, as ações da Apple dispararam, subindo mais de 10% no melhor dia desde julho de 2020. Mas o papel acumula queda de 23% no ano e caiu 14% desde o anúncio das tarifas de Trump em abril, registrando perda de US$ 479 bilhões (cerca de R$ 2,7 trilhões) em valor de mercado.

Desastre completo

A Rosenblatt Securities, uma das principais empresas de serviços financeiros dos Estados Unidos, alertou na semana passada que as tarifas poderiam “detonar” as ações. Já Dan Ives, da Wedbush, reduziu sua meta de preço, observando que uma guerra tarifária seria um “desastre completo”.

Com isso, o medo de aumento nos preços dos produtos provocou uma corrida às compras de iPhones no último fim de semana.

Vale destacar que, para a Apple tornar viável a realocação da montagem final dos iPhones para os EUA, ela precisaria de isenções tarifárias para componentes fabricados fora do país, disse Mohan. No entanto, ele não acredita que isto irá acontecer. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/custo-do-iphone-pode-explodir-se-a-producao-for-levada-para-os-estados-unidos/

Custo do iPhone pode explodir se a produção for levada para os Estados Unidos

2025-04-09