Dono da Itapemirim tem carros de luxo leiloados com preço de "liquidação"

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Empresário Sidnei Piva de Jesus vende Audi e Mercedes penhorados para pagar dívida judicial de mais de R$ 1 milhão. (Foto: Reprodução)

O empresário Sidnei Piva de Jesus, dono da Viação Itapemirim, teve três carros de luxo leiloados para pagar uma dívida judicial com valor inicial de R$ 1,2 milhão. Entre os modelos dos veículos estão um Porsche Panamera (2019/2020), um Audi Q7 (2019) e uma Mercedes-Benz C180 (2019), avaliados, respectivamente, em R$ 682 mil, R$ 434,98 mil e R$ 180 mil. Em julho, a Justiça de São Paulo já havia determinado a penhora dos automóveis.

A informação foi confirmada pela empresa D1 Lance Leilões, que realizou o evento no dia 10 de agosto. Os automóveis foram arrematados por R$ 418,3 mil, R$ 340,6 mil e R$ 140,2 mil, acumulando, ao todo, uma arrecadação de R$ 899,2 mil.

Os valores deverão ser utilizados para o abatimentos da dívida do empresário. Em março, Piva também teve os bens bloqueados pela Justiça, sob suspeita de dilapidação do patrimônio da Itapemirim. Um mês depois, foi anunciado que a empresa tinha sido vendida à Baufaker Consulting, localizada em um coworking em Brasília.

“Pechincha”

Entre os carros que eram do empresário, o mais caro é o Porsche Panamera. O veículo, que possui uma opção híbrida, tem em sua versão normal motor V6 biturbo de 2.9 litros com 330 cv de potência e toque máximo de 45,9 kgfm.

Já na versão mais forte, a Turbo S, o modelo pode chegar a 630 cv. Ele também vem com um sistema de reconhecimento de voz, alerta de permanência em faixa e leitura de placas de trânsito como itens de série.

Não bastasse tudo isso, o automóvel ainda conta com o piloto automático adaptativo, câmera de visão noturna, assistência de mudança de faixa, faróis em matriz de LED, sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist) com uma abrangência de 360 graus e head-up display.

O Audi Q7 possui um propulsor V6 de 3.0 litros de capacidade, com 333 cv de potência, cerca de 45 kgfm de torque e tração integral Quattro no lado mecânico. Com direção elétrica, suspensão multibraços, assistente de estacionamento, sensor para abrir porta-malas com chute (para quando as mãos estão ocupadas), o carro também possui head-up display e monitoramento de impactos.

Por fim, o Mercedes de Piva apresenta um motor turbo 1.6 litro com 156 cv de potência e torque de 25,5 kgfm. O modelo tem transmissão automática 7G-Tronic de sete marchas, faróis integralmente em LED e rodas de liga leve aro 17.

