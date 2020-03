Dono de bar é ameaçado no RJ após fechar local durante pandemia

O dono de um bar em Xerém, na Baixada Fluminense, foi à delegacia do município após ser ameaçado por um grupo de pessoas exigindo que o estabelecimento ficasse aberto durante a pandemia do novo coronavírus. A polícia comunicou que os autores do crime já foram identificados e dois deles foram presos.