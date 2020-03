Receita já recebeu mais de 8,1 milhões de declarações do IR

A Receita Federal informou que recebeu mais de 8,1 milhões de declarações de Imposto de Renda até as 11 horas desta segunda-feira (30). O número corresponde a cerca de 25% das 32 milhões de declarações esperadas pelo órgão. O prazo para o envio vai até as 23h59 do dia 30 de abril.