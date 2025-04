Economia Dono do Banco Master é próximo de ex-ministros de Bolsonaro e de Lula

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Pessoas próximas ao dono do Banco Master o classificam como alguém afável e fácil de fazer amizades. (Foto: Reprodução)

As conexões do empresário Daniel Vorcaro nos círculos financeiro e político – à direita e à esquerda – contribuíram para que o Banco de Brasília (BRB), estatal do Distrito Federal, se interessasse pela compra do Banco Master – de Vorcaro. A negociação ainda precisa passar pela aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Uma das pessoas mais próximas ao banqueiro em Brasília é o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP. Nogueira foi ouvido antes de o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), dar aval à oferta de compra do Master pelo BRB e é padrinho da indicação do atual presidente do Cade, Alexandre Cordeiro. As relações de Vorcaro levaram políticos a questionar a oferta do BRB por um banco privado. A operação também movimenta a corrida pelo governo do DF em 2026.

Em um dos encontros com políticos e empresários, em outubro do ano passado, em Roma, Daniel Vorcaro deu uma palestra ao lado do senador Ciro Nogueira e disse que o governo precisava enfrentar o buraco fiscal das contas públicas, mas defendeu apoio à gestão Lula, expondo sua escolha de fazer acenos à esquerda e à direita. “A gente tem pauta de costumes, que eu acho que elas sempre vão existir, sejam de direita ou de esquerda; mas, como empresários, como sociedade, a gente tem de apoiar o governo e ver o lado bom do que tem sido feito”, disse o empresário.

Vorcaro também é próximo de Fábio Faria, ex-ministro de Bolsonaro que presta serviço desde 2023 ao banco BTG Pactual, que também estuda fazer uma proposta pelo Banco Master. Os dois se conheceram em janeiro do ano passado, durante almoço do Grupo Esfera em Brasília em homenagem ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Foi nesse período que o banqueiro intensificou suas viagens a Brasília. Faria não só manteve contato como também apresentou o empresário a outros políticos. Procurado, o ex-ministro não comentou a relação.

Pessoas próximas a Vorcaro o classificam como alguém afável e fácil de fazer amizades. O fato de ser um banqueiro novato na Faria Lima e nos círculos políticos mas ter tido uma ascensão rápida nos negócios e entre líderes partidários e autoridades ajuda a explicar um pouco essa impressão. Ele é citado como “uma das pessoas mais queridas” em Brasília por interlocutores.

Ao mesmo tempo, o empresário não deixa passar despercebido um perfil de ostentar riqueza com festas, camarotes e viagens. O banqueiro afirmou ter comprado o Fasano Itaim como pessoa física, é investidor do Clube Atlético Mineiro e fez uma festa estimada em R$ 15 milhões para os 15 anos da filha, que viralizou nas redes sociais.

Vorcaro passou a se juntar também com ministros e parlamentares aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Master contratou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o exministro da Fazenda Guido Mantega como consultores antes de os dois serem indicados para os cargos no governo e na Eletrobras, respectivamente.

O banco de Vorcaro criou um espécie de comitê consultivo com figuras da política, do mercado financeiro e do Judiciário. Mantega levou o empresário para conhecer o presidente Lula, em Brasília.

O círculo de amizades do banqueiro com aliados de Lula inclui ainda o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e os empresários mineiros Walfrido dos Mares Guia (das áreas de educação e saúde), ex-ministro de Lula, e Lucas Kallas (do setor de mineração) – Vorcaro também é de Minas Gerais.

O baiano Augusto Lima, sócio dele no banco, por sua vez, é amigo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Foi na época de Costa como governador da Bahia que Lima arrematou o Credcesta, programa de crédito consignado dos servidores públicos do Estado. Depois que privatizou o negócio que dava prejuízo, o atual ministro de Lula ampliou as possibilidades do programa. O programa foi o responsável pelo impulso inicial do Master em 2019. Lima e Costa também foram procurados, mas preferiram não se manifestar.

Entre 2023 e 2024, sob o governo Lula, Vorcaro esteve três vezes na sede da Presidência da República, de acordo com os registros de entrada mantidos pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI): nos dias 4 de dezembro de 2023, 1.º de março de 2024 e 3 de abril de 2024. Na primeira vez, Vorcaro entrou na mesma hora e no mesmo minuto que Lucas Kallas, sócio de Walfrido. Nas duas primeiras datas, Lula estava em viagem.

O Planalto afirmou que não houve agenda do presidente da República e de nenhum servidor do gabinete de Lula com Vorcaro. No entanto, pessoas próximas ao banqueiro e ao presidente confirmaram que o encontro ocorreu, mas fora da agenda oficial do chefe do Executivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

