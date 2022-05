Cláudio Humberto Doria usa pesquisa, paciência e diálogo como armas

Por Cláudio Humberto | 19 de maio de 2022

(Foto: Divulgação)

O tucano João Doria deixou claro aos mais próximos, nesta quarta (18), a intenção de resistir à mais séria investida contra sua pré-candidatura à presidência, protagonizada por dirigentes do próprio PSDB que ele derrotou junto com Eduardo Leite, nas prévias. Doria ficou animado com pesquisa do Quaest, divulgada na rede CNN, e decidiu enfrentar a instabilidade da sua candidatura com “diálogo” e muita, muita paciência.

Chances maiores

A pesquisa compara chances eleitorais na 3ª via: 51% dos entrevistados conhecem e admitem votar em João Doria, contra 44% de Simone Tebet.

Resultado oposto

O problema de Doria é que tucanos hostis à sua candidatura preferem dar atenção a outra pesquisa em que Tebet teria melhores condições.

Pesquisa eleitora

Aécio Neves, inimigo nº 1 de Doria no PSDB, afirmou na terça (17) que a escolha do candidato não pode ser “indireta”, por meio de pesquisa.

Tucano no paredão

Doria quer adiar a decisão até as vésperas da convenção do PSDB, mas Aécio e demais inimigos insistem na humilhação da desistência já.

Brasil abriu 835 mil empresas no 1º trimestre

O Brasil tem motivos para comemorar: foram abertas 835.037 empresas no País, entre 1º de janeiro e 31 de março, segundo dados atualizados da plataforma XTR Brasil. Só o estado de São Paulo, a “locomotiva” da economia brasileira, é responsável por 29,9% (243,7 mil) das novas empresas em atividade, seguido por Minas Gerais, com 87.523 (10,7%), e o Rio de Janeiro, onde foram abertas 70 mil empresas (8,6%).

Comparação

Foram abertas mais empresas no primeiro trimestre do ano do que os 615.173 empregos formais criados.

Enorme

No total, existem 21,2 milhões de empresas em atividade no Brasil, de um universo de mais de 53 milhões já criadas.

Não é fácil

Das mais de 835 mil novas empresas abertas em 2022, mais de 20 mil já encerraram suas atividades, revela a plataforma XTR.

Ops

Citação de Luiz Fux, presidente do STF, ouriçou juristas: “Todo poder emana do povo e em seu nome ele é exercido”. Mas o parágrafo único, do artigo 1º diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Propaganda disfarçada

Tem plataforma de checagem que rasgou a máscara: dedicadas a desmentir governistas, agora, a pretexto de desmentir posts irrelevantes, destacam “feitos” do governo Lula. Parece até propaganda eleitoral.

Vontade política

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), garantiu ontem que apesar de o aumento da tarifa de energia elétrica estar previsto nos contratos das distribuidoras, “pode ser minimizado”.

Para melhor

O primeiro trimestre do ano contabilizou 1,7 milhão de desligamentos voluntários, alta de 70% em relação ao mesmo período do ano passado e, segundo especialistas, trata-se de uma ascensão profissional ou de reação negativa à volta ao trabalho após longo período de isolamento.

Lorota ideológica

Elon Musk chamou de lorota a ESG (“política” social, ambiental e de governança) e cita absurdo: a gigante do petróleo Exxon no Top10 ESG da bolsa americana. E a Tesla, de carros elétrico, sequer está na lista.

Velha política

A CCJ da Câmara aprovou mais um projeto de zero importância ontem e que deixa o cidadão indignado com a perda de tempo. Um viaduto de Guaratinguetá (SP) será chamado agora de “São Frei Galvão”.

Vai-e-vem

Na Paraíba, políticos trabalham com a informação de que o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) avalia disputar novo mandato e desistir do Senado, em razão do avanço da candidatura de Efraim Moraes (União).

Tempo político é outro

O acidente com o voo da Chapecoense completa seis anos em 2022, teve ao menos dois documentários e uma minissérie documental. Já a CPI no Senado diz ter relatório, mas ainda se reunirá com seguradoras.

Pensando bem…

… em países sérios, descobertas de ameaças terroristas resultam em prisões e condenações. No Brasil, viram discurso.

PODER SEM PUDOR

Bronca mal compreendida

Locutor da rádio Tabajara, do governo da Paraíba, Pascoal Carrilho transmitia a chegada do presidente Ernesto Geisel a João Pessoa. Ao anunciar o desembarque do general com sua voz marcante, ouviu-se uma sonora vaia. Enquanto a comitiva descia do avião, ele atacou: “Acaba de desembarcar o Presidente… e esses moleques…” A ênfase em “moleques” fez parecer um xingamento a ministros e assessores que desembarcavam. Pascoal não pôde concluir a frase: a transmissão foi interrompida. E ele passou boa parte dos anos seguintes tentando explicar que sua bronca era contra a multidão, e não contra o ditador.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

